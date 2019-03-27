蔡賴之爭　台獨聯盟：不論誰勝出都值得我們支持

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台灣獨立建國聯盟（以下簡稱「台獨聯盟」）27日發布新聞稿表示，總統蔡英文與前行政院長賴清德，「這二位候選人，不論誰勝出，都值得我們支持。更重要的是，如我們一再呼籲：鞏固本土政權執政，是台灣唯一的出路。」

台獨聯盟表示，回顧國民黨在2018年縣市長選舉大勝後，大陸主席習近平，拋出「92共識等於一國兩制」的說法，對此，他們欣喜見到蔡政府及民進黨的堅定反擊，反觀國民黨，怯懦的說92共識不等於一國兩制，不敢直斥其非。

台獨聯盟指出，國民黨有意爭取下屆總統大位的政治人物，更提出將台灣主權鎖入大陸的「和平協議」、將台灣經濟與大陸綁死的「自由經濟區」等急進賣台主張，若2020本土政權一旦敗選，台灣主權與得來不易的民主，必然面臨空前的危機。

台獨聯盟建議，面對選舉的失利，民進黨政府除了在政、媒領域加速建構「防衛性民主」外，對於民進黨自身而言，更需再塑自身的形象，展示追求獨立、自主、反併吞的初衷，和維護民主自由的核心理念，而黨內初選，正是契機。

台獨聯盟認為，透過公開的政見發表，民進黨有機會向台灣人完整闡述其理念，搭建民進黨展示其與國民黨在本質上不同的舞台，更能藉此召喚所有愛本土、好自由的台灣人。

台獨聯盟表示，蔡英文執政2年多來承受內外壓力，踐履維持台灣與大陸互不隸屬的現狀之最低的政治承諾；而賴清德也未放棄「務實台獨工作者」的自許與制憲的主張；因此，不論誰勝出，都值得支持，更重要的是，鞏固本土政權執政，是台灣唯一的出路。

台獨聯盟強調，民進黨的黨內初選，不單是民進黨的家務事，若蔡英文與賴清德能進行一場君子之爭，爭取人民認同，初選結束後，捐棄派系與個人，一致對外，並承諾相互輔選，再度喚醒台灣人民追求獨立、捍衛民主的意志，如此，黨內初選非但不是分裂，更將是2020本土政權保衛戰的精彩開場。