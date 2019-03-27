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中天播太多韓國瑜遭NCC開罰　王鴻薇：難道要報沒聲量的蔡英文？

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▲▼中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC破紀錄罰100萬（圖／NCC提供）

▲中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC破紀錄罰100萬（圖／NCC提供）

記者楊亞璇／台北報導

NCC對中天新聞台祭出重罰，創下歷史紀錄，台北市議員王鴻薇27日在臉書表示，人民不喜歡高雄市長韓國瑜，可以轉台；但人民喜歡韓國瑜，總統蔡英文卻用公權力把中天關台，「難道是要逼各家新聞台在大選前只能報沒有聲量的蔡英文嗎？」

NCC27日決議，中天電視因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，違反《衛星廣播電視法》第27、43條，兩案合計重罰中天電視100萬元，並要求文到一個月內補實新聞總監、副總監缺額。

NCC發言人翁柏宗表示，之所以處份中天電視，主要是中天違反該電視台所提的營運計畫、製播標準，且該台新聞倫理委員會提出的「新聞內控失靈」等意見，中天也沒有做出改善。

翁柏宗指出，中天新聞台2月18日新聞報導出現標題「異相？三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，內容違反衛廣法第27條公序良俗與事實查證規定，裁處新台幣40萬元。

另2月28日「中天晨報」以「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」標題，並出現「盯場」等字眼，違反事實查證原則致損害公共利益規定，裁處新台幣60萬元。

王鴻薇表示，中天新聞台的換照期限將在明年年中進行，而NCC的處分都會列為換照時的參考，「難道是要逼各家新聞台在大選前只能報沒有聲量的蔡英文嗎？」

王鴻薇說，每家電視台都有其收視率的考量，這次韓國瑜、蔡英文雙雙出訪，韓國瑜的陣仗一字排開，桌上架了滿滿的麥克風，韓國瑜的高人氣就是收視率、點閱率，「不管你是不是韓國瑜的支持者，這點你無法否認。」

王鴻薇指出，反觀蔡英文出訪卻乏人問津，新聞篇幅少得可憐，「人氣低落的蔡英文，把手伸進了NCC，要求中天不得再用大篇幅報韓國瑜，難道是要媒體分點版面給蔡英文，好讓她救選情嗎？」

王鴻薇說，NCC在選前下猛藥抵擋韓流，卻限制了言論自由，先例一開，恐讓媒體出現寒蟬效應。人民不喜歡韓國瑜，可以轉台；但人民喜歡韓國瑜，蔡英文就直接用公權力把中天關台。

王鴻薇表示，蔡英文人氣不高，是自己個性無聊、政策無能、小編無力，應該好好檢討自己，怎麼會想拿韓國瑜開刀呢？

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關鍵字：韓國瑜,王鴻薇,中天

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