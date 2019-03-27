中天「鳳凰展翅」挨罰40萬！支持者怒舉「賴揆的巨龍紅光」：這就沒事？

▲中天新聞報導「鳳凰展翅」遭NCC開罰40萬元。（圖／NCC提供）

生活中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）27日針對電視新聞台內容審議，共做出了9個處分案，除了3則廣告違規案外，其餘6案全都是新聞內容出問題；其中中天新聞更被認為報導高雄市長韓國瑜相關新聞不當，共遭開罰100萬元；對此，中天稍早在臉書粉專發出5點聲明，強調將循行政救濟途徑維護合法權益，支持者更在下方留言，反控三立新聞網、民視過去也曾出現類似「鳳凰展翅」報導，但卻未遭NCC開罰。



NCC今做出決議案，針對中天新聞台2則新聞報導開罰，包括「中天晨報」108年2月28日上午8時11分的「百美超商簽約顯破局 靠李佳芬”神助攻」新聞中，次新聞標題出現「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」違反衛星廣播電視法，裁處60萬元；以及中天新聞台整點新聞報導「異相？！三市長合體 天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」涉及怪力亂神，以荒誕不實的民俗說詞造神影響選情，裁處40萬元，2則新聞共開罰百萬。

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▲中天晨報「大使盯場」報導違反衛星廣播電視法，裁處60萬元。（圖／NCC提供）

對此，中天27日也提出5點聲明回應，強調讓「台灣人民得以過更好的生活」，是中天新聞台秉持的宗旨，且自韓市長上任以來，中天皆站在「鼓勵與監督」的角度，對其施政作為進行報導，從相關收視率調查數據得知，相關議題報導實獲各年齡層民眾支持、認同；針對NCC認定報導內容違反衛廣法一事，中天新聞「對其認事用法實無法認同，對該處分，本台將即循行政救濟途徑維護合法權益！」

聲明曝光後短短4小時旋即湧入逾1400則留言，正反兩派網友激烈論戰，有網友痛斥中天「身為傳播資訊與公理的媒體，卻自甘墮落」、「NCC認證的『韓天電視台』」、「我支持韓國瑜，未來他選總統我也一定支持，但我真的覺得報導過頭了，可以節制點嗎」、「『鳳凰展翅』這種新聞說是鼓勵與監督？名字遮掉我還以為是宗教台在傳教呢！」此外，由於中天聲明最一開始寫的是「台灣同胞」，也引起網友不滿，「同胞？不看標題我還以為是中共國台辦發言」、「舔到用同胞稱呼台灣人，真的應該關台的！」

但也有支持者湧入對抗批評聲浪、擁護中天，痛批NCC的做法根本就是「綠色恐怖」，「政府黑手伸入NCC，可惡至極！那三立、民視每天報民進黨的新聞，就不用罰嗎？」「不就是不爽中天報民進黨的新聞太少嗎？民進黨覺得沒存在感嘛！」此外，還有網友舉出過去三立、民視在賴清德接任閣揆時「天空出現『巨龍紅光』異相」報導，質疑為何中天的「鳳凰展翅」被開罰，三立、民視就完全避開NCC的刀，「這則之前有被罰？」「已截圖，快拿去檢舉」、「新聞居然刪了，真的很會躲！」

▲網友質疑，先前三立、民視也曾報導過「巨龍紅光」，為何就未遭NCC開罰？（圖／翻攝臉書）