賴清德：若我有幸贏得初選，必然尊重總統及行政院職權

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，民進黨4月17日公告初選結果。對此，賴清德27日強調，「若我有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權」。

賴清德27日在臉書表示，近來，有人拋出憲政空窗期的問題，其實若認真思考就會知道，大家多慮了，台灣民選首長，包括總統、縣市長及鄉鎮市長，法律規定連選得連任一次，即便連任，都會經歷卸任前的一年時間，這不是特殊時期，而是常態。

賴清德強調，若他有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中，在此同時，拋開選舉，執政團隊更能心無旁騖，放手施展，穩健推動政務，做得更好。

賴清德提到，1968年美國詹森總統，沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題，總統受任期制保障，擁有完整的憲政權力，台灣既有的制度也相當成熟，只要依法行政，各司其職，國家依然會在既定的軌道中前進。

賴清德表示，大家要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心，初選是誠實的面對政黨困境，透過機制開誠布公闡述理念，讓人民看見希望，如何帶領人民邁向更好的未來，才是最重要的事。

▲賴清德強調贏得初選，必尊重總統職權。（圖／翻攝自賴清德臉書）