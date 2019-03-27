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韓粉挺韓國瑜MOU　嗆焦糖哥哥「你們準備被槍斃吧！」

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▲焦糖哥哥陳嘉行介紹自家餐廳,越廚,焦糖哥哥,陳嘉行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲焦糖哥哥陳嘉行。（資料照／記者謝婷婷攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪大陸推銷高雄農漁產品，並簽下7張農業合作的MOU（合作備忘錄），總值約23.1億新台幣，引發無法兌現的質疑，但有網友力挺韓國瑜，更有激進者傳訊息恐嚇藝人人焦糖哥哥（陳嘉行），嗆聲「等中國打過來你們就準備被槍斃吧！」

焦糖哥哥27日在臉書粉專PO出他收到的恐嚇訊息，疑似韓粉的網友表示，「你們就繼續逢中必反吧，簽合作意向書MOU我查過了，如果合約上面有明確規定要執行就要執行，你當韓國瑜團隊是笨蛋白癡嗎？你們既沒有看過韓國瑜團隊的合約，怎麼就知道不會執行？真是笑掉人家大牙了」

該網友還說，他倒要看看這些搞台獨的人能對抗中國大陸到何時，台灣總有一天會被統一，「加油喔等中國打過來，你們就準備被槍斃吧！祝福你們早日被槍斃死一死吧！加油加油加油」

焦糖哥哥表示，投過韓國瑜的高雄朋友，「你們應該不是這樣的人，希望2020一起阻止台灣往悲劇發展。」貼文一出，網友紛紛留言回應，「 這人有病嗎？」、「看到都是這種素質，你應該鬆一口氣才對，不是嗎?」、「怎麼韓粉都這種？沒有正常一點的嗎？」、「這阿呆搞不清重點，重點不是有沒有執行規定，而是MOU不會有罰則啦!」

▲▼有網友傳訊息恐嚇焦糖哥哥。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

▲有網友傳訊息恐嚇焦糖哥哥。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

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關鍵字：韓粉,韓國瑜,MOU,焦糖哥哥

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