出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅、余奕賢／廈門─台北報導。

高雄市長韓國瑜27日出席廈門台商晚宴，並且與廈門台協會長吳佳瑩輪流發表致詞。韓國瑜表示，高雄團真心覺得南方城市最後一站選廈門「完全正確」，廈門行對高雄市府官員和議會「真的收穫很大」，除了物質上的收穫「很重要一點是心理上和精神上這種濃厚的感覺」。

有關出訪大陸一事，韓國瑜指稱，本次從香港、澳門、深圳乃至廈門「大家都真誠相對」，可以說「出門是拼經濟但交朋友」，而交朋友的重要性「有時候比拼經濟還重要」，因為「一個朋友就是一條路子」。

▼廈門台商晚宴現場。

韓國瑜說，高雄本來應該是全台灣最有錢、最有活力的城市，如今卻變成全台負債最多、最窮的，「高雄睡了二、三十年真的睡太久了！」他還強調，事實上「我們都嚥不下這口氣」，因為高雄「有條件成為全台灣最有錢城市」，但二、三十年沒有好好發揮「太可惜了」。

韓國瑜也呼籲廈門的台商，如果有朋友回到台灣不妨抽空來高雄看看，有機會請多多幫助高雄。他還提到，擔任高雄市長三個月以來，高雄市民開始出現光榮感，高雄的庶民經濟也一片欣欣向榮，各行各業賺到錢「市民都笑得很開心」，「我們覺得對未來的高雄深具信心」。

在發表致酒詞的時刻，韓國瑜則是邀請吳佳瑩率先發表談話。吳佳瑩舉杯表示，「祝福高雄跟我們廈門兩岸一家親，親上再加親，大家賺大錢。」韓國瑜聽完也飲盡美酒並高呼，「高雄賺大錢，廈門發大財，謝謝乾杯！」值得一提的是，韓國瑜在致酒辭後還自嘲，「乾啦！我一年醉300天。」