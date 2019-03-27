　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者蔡浩祥、吳奕靖、蔡紹堅、余奕賢／廈門─台北報導。

高雄市長韓國瑜27日出席廈門台商晚宴，並且與廈門台協會長吳佳瑩輪流發表致詞。韓國瑜表示，高雄團真心覺得南方城市最後一站選廈門「完全正確」，廈門行對高雄市府官員和議會「真的收穫很大」，除了物質上的收穫「很重要一點是心理上和精神上這種濃厚的感覺」。

有關出訪大陸一事，韓國瑜指稱，本次從香港、澳門、深圳乃至廈門「大家都真誠相對」，可以說「出門是拼經濟但交朋友」，而交朋友的重要性「有時候比拼經濟還重要」，因為「一個朋友就是一條路子」。

▼廈門台商晚宴現場。

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜說，高雄本來應該是全台灣最有錢、最有活力的城市，如今卻變成全台負債最多、最窮的，「高雄睡了二、三十年真的睡太久了！」他還強調，事實上「我們都嚥不下這口氣」，因為高雄「有條件成為全台灣最有錢城市」，但二、三十年沒有好好發揮「太可惜了」。

韓國瑜也呼籲廈門的台商，如果有朋友回到台灣不妨抽空來高雄看看，有機會請多多幫助高雄。他還提到，擔任高雄市長三個月以來，高雄市民開始出現光榮感，高雄的庶民經濟也一片欣欣向榮，各行各業賺到錢「市民都笑得很開心」，「我們覺得對未來的高雄深具信心」。

在發表致酒詞的時刻，韓國瑜則是邀請吳佳瑩率先發表談話。吳佳瑩舉杯表示，「祝福高雄跟我們廈門兩岸一家親，親上再加親，大家賺大錢。」韓國瑜聽完也飲盡美酒並高呼，「高雄賺大錢，廈門發大財，謝謝乾杯！」值得一提的是，韓國瑜在致酒辭後還自嘲，「乾啦！我一年醉300天。」

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
張韶涵「我們中國人，該為中國原創驕傲」影片曝光
靈泉寺方丈爆與女尼同房過夜！方丈聲明：不忍女信眾太擠
民調／六都市民快來填！市長施政滿意度調查　抽全家禮物卡

關鍵字：韓國瑜,韓流,吳佳瑩,廈門台商協會,廈門台商晚宴,高雄,廈門,九二共識,兩岸一家親,一國兩制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜與廈門台協座談　「台三代」萌孩獻花迎接！

影／廈大收集韓國瑜競選文宣　校長：只差一碗滷肉飯了

陳致中告韓國瑜反被酸　邱毅：好色召妓男自取其辱

中天播太多韓國瑜遭NCC開罰　王鴻薇：難道要報沒聲量的蔡英文？

新北換掉23年舊門牌...新版超繽紛網嫌「醜爆」　侯友宜：去年就定案

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了！快回沒法律常識

出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

協調蔡賴之爭　卓榮泰曝心聲：寧願被兩邊的人罵

揭韓國瑜碩士論文　黃國昌：他早知道中共要解放併吞台灣

Lucy奶音撒嬌太甜「置身天堂」　隋棠推坑：一定要生女兒

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

蔡淑臻仍同房李沛旭　８年情斷？「我們還沒有下一個決定」

新北換掉23年舊門牌...新版超繽紛網嫌「醜爆」　侯友宜：去年就定案

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了！快回沒法律常識

出席廈門台商晚宴　韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

協調蔡賴之爭　卓榮泰曝心聲：寧願被兩邊的人罵

揭韓國瑜碩士論文　黃國昌：他早知道中共要解放併吞台灣

Lucy奶音撒嬌太甜「置身天堂」　隋棠推坑：一定要生女兒

陳致中告韓國瑜反被酸　邱毅：好色召妓男自取其辱

圖／新北門牌換新「提升辨識度」　網友超酸：當市民色盲！？

中天播太多韓國瑜遭NCC開罰　王鴻薇：難道要報沒聲量的蔡英文？

韓粉挺韓國瑜MOU　嗆焦糖哥哥「你們準備被槍斃吧！」

大陸食品通路商來台大採購　最愛休閒食品、鳳梨這2味

全台首例！查處鬥毆不力　雲林縣警局長黃勢清記過2次

大里「低收姊妹花」擦撞聯結車　姊脫困輪下…絕望悲喊：我的眼睛！

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

東吳精算中心很威　新壽贊助540萬還加碼每年100萬獎學金搶才

會李克強談外商投資法　蕭萬長：大陸給台商「兩層保障」

激推好用「旅日凶宅網」！殺人手法曝光　網一查中獎：住到同一間！

正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

菊花炸裂！醫驚見「18種超狂物」塞肛：用手摳不出來

中職／卡娜赫拉小動物P助＆amp;粉紅兔兔　將為桃園開球

政治熱門新聞

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋..

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

韓國瑜訪陸密會官方組織　陳致中..

台大拒看中天　藍綠網軍隔空交戰

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：..

快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍..

2020選不選　韓國瑜神回：老..

訪陸5天搶52億訂單　陸委會想..

即／蔡英文抵夏威夷　傳大陸駐L..

蔡英文被告「內亂罪」　韓國瑜被..

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

更多熱門

相關新聞

揭韓國瑜論文　黃國昌：他早知中共要併吞台灣

時代力量立委黃國昌27日在臉書表示，看了高雄市長韓國瑜的碩士論文，原來韓國瑜早就知道，「中共各種手段，就是要解放併吞台灣」。

陳致中告韓國瑜反被酸　邱毅：召妓男自取其辱

中天遭罰　王鴻薇：難道要報小英？

韓粉挺韓國瑜MOU　嗆焦糖哥哥「準備被槍斃」

不怕被打臉！朱立倫臉書再辦投票

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽丟女兒　被逮時淡定自在

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被打趴

許淑淨用藥遭禁賽

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

後悔放棄！張軒睿告白：我喜歡Selina

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面