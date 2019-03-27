出訪都被告！蔡英文被告「內亂罪」　韓國瑜被告「外患罪」

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，同一時間，高雄市長韓國瑜出訪大陸拚經濟，未料，蔡英文出訪友邦時因自稱「台灣總統」，27日竟遭前台北縣長周錫瑋按鈴控告「內亂罪」；而韓國瑜在訪陸行程中，接連會見國台辦主任、港澳特首等重要人物，還重提「九二共識」，也遭民進黨高雄市議員陳致中控告「外患罪」。

▲周錫瑋控告蔡英文涉嫌內亂罪。（圖／周錫瑋辦公室提供）

周錫瑋27日表示，蔡英文出訪太平洋之友邦帛琉、諾魯期間，自稱「台灣」總統，而非中華民國總統；此外，蔡英文在2016年訪問巴拿馬署名台灣總統，在2019年2月14日於臉書上說相較於「過去的中華民國」，她更在意的是「中華民國台灣的現在與過來」，因此，他要控告蔡英文涉嫌內亂罪。

同日，按鈴控告的還有陳致中，但他要控告的對象是韓國瑜。陳致中認為，韓國瑜涉及刑法《外患罪》第104條「意圖使中華民國領域屬於他國」，他痛批韓國瑜賣台，更強調「將台灣送給北京」，但隨行採訪的新聞局長王淺秋反擊「出訪港澳只是經濟文化上的交流，與控告事實不符」。

▲ 陳致中按鈴提告韓國瑜觸犯外患罪。（圖／記者賴君欣攝）