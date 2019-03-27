顏純左力挺勞工正義　爭取勞工兵役併入退休年資

▲前台南市副市長顏純左力挺勞工權益，爭取勞工正義，推動勞工兵役年資併入退休年資計算，增加的費用由政府支付，讓勞工與軍公教的兵役年資可享公平的待遇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣的勞工權益問題，2017年顏純左擔任民進黨部主委期間，即向中央提出正視地方基層對於一例一休反感的聲浪，建議中央修正一例一休，並提出可兼顧勞資權益的彈性三方案，成立「推動一例一休修正聯盟」，深入基層勞工連署，用具體行動幫勞工與企業請命，後獲得賴清德院長認同修正一例一休。

前台南市副市長顏純左，要為勞工爭取更好的就業環境、更多的就業機會，並捍衛勞工的權益；軍公教的兵役年資可以併入退休年資，然而勞工服役的年資卻沒有併入，因此，顏純左要力挺勞工權益，爭取勞工正義，推動勞工兵役年資併入退休年資計算，增加的費用由政府支付，讓勞工與軍公教的兵役年資可享公平的待遇。

顏純左指出，台南溪北11區的總人口數從20年前34萬人，迄今約30萬人，其中老年人口從12.6％增加到20％，幼年人口則從19％降到約9％，從統計中發現20年來溪北的老人和幼兒成反方向發展，老人愈來愈多、孩子愈來愈少，如果照這樣的現象看來，再過20年溪北將成為老人化的社會，這對城市的發展是不具前瞻性的！

顏純左經歷了12年輔佐縣市長的經驗，並以醫師的視角，提出解決台南溪北人口失衡問題的解方，首先要提升溪北多元就業機會，爭取在南科設置溪北衛星園區，增加更多的就業機會；其次是解決年輕人租、購屋的問題，爭取工業區建勞工宿舍、爭取政府青年優惠貸款，對偏鄉地區更加優惠，在租屋方面的補助能夠在五成以上，吸引溪北子弟返鄉就業生活，外縣市年輕人移居溪北，讓城市人口結構可以平衡發展，勞工在溪北能夠安居樂業。