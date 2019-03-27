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記者據「機密文件」提北韓勞工議題　耿爽：你從哪得來的？

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▲▼耿爽。（圖／大陸外交部）

▲大陸外交部例行記者會上，耿爽就記者問題進行回覆。（圖／大陸外交部）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部26日例行記者會上，有記者提問，「根據機密文件，中國和俄羅斯向聯合國安理會朝鮮（北韓）制裁委提交的報告顯示，中國將境內部分朝鮮勞工遣送回國；能否透露目前在華朝鮮勞工的人數是多少？中方遣返的人數又是多少？」

對此，大陸外交部發言人耿爽先是疑問，「你說這是一份機密文件，那你是從哪兒得到這種機密內容的？」記者回應，「有人透露了這份報告。」

耿爽繼續追問，「是誰透露的？」記者回答，「我不知道。」

最終，針對北韓議題，耿爽還是有所表示，「中方一貫認真、嚴格執行安理會通過的涉朝（北韓）決議，履行自身承擔的國際義務；中國國家外專局也曾經多次發布公告，要求落實決議中有關朝鮮海外勞工的規定；事實上，中方也一直在認真嚴格地落實，不久前，中方就向聯合國安理會朝鮮制裁委員會提交了有關報告。」

此外，耿爽也就委內瑞拉局勢發表言論，「首先，我想西半球的國家，特別是拉美國家都是主權獨立國家，它們有權決定自己的外交政策，有權決定以何種方式同哪些國家展開互利合作。」

耿爽表示，第二，中方也一貫堅持在和平共處原則上發展與包括委內瑞拉在內的拉美國家以及世界各國的友好合作關係。

第三，耿爽提到，委內瑞拉問題只能由委內瑞拉人民來解決，委內瑞拉保持穩定符合該國的利益，也符合地區利益，中方願與國際社會一道努力幫助委內瑞拉盡快恢復穩定，與此同時，「我們也會堅定不移地同拉美國家繼續發展友好互利合作」。

最後，耿爽指出，拉美事務不是某一個國家的專屬，拉美地區也不是某一個國家的後院。

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關鍵字：耿爽,機密文件,北韓,朝鮮,勞工,遣返,委內瑞拉,大陸外交部

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