幻想和美麗女大兵一起操　當兵男大方掏13萬元見到本尊傻眼了

▲49歲大媽竟然假扮美麗女兵，在網路上詐騙男子。（圖／翻攝自大陸《北京青年報》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸一名在武漢當兵的男子去年收到一名正妹的線上好友邀約，由於對方是女兵又長相甜美完全符合幻想，很快便成為男女朋友，但對方多次以部隊紀律嚴格為由婉拒視訊，直到他傻傻被詐騙近人民幣3萬元（約台幣13.7萬元）才終於報警抓人，赫然發現心上人竟是一名49歲大媽。

來自安徽蕪湖的丁姓男子去年初在網路上收到女大兵「田麗麗」的好友邀請，從照片中發現對方長相十分美麗，便立即答應並展開戀愛關係，然而他多次想和對方視訊都遭到拒絕，對方後來還以各種理由向他要錢應急，被愛沖昏頭的他也就一次又一次透過微信發紅包的方式給錢，即使退伍返回蕪湖打工，也將第一天所賺的工資全轉給了對方。

丁男由於無法克制對田麗麗的思想，直接跑到山東找人，但對方又以部隊不給外出的理由拒絕，他雖然察覺有異，但還是選擇相信對方，而家人也很想見見這名「準媳婦」便多次提出邀約，直到今年春節前夕，對方總算答應來老家過節，半路上卻又說車子沒油，身上也沒有帶錢，他繼續追問對方動態卻遭到封鎖，這才知道自己受騙，受騙金額已累積至3萬多元。

丁男一家報警後，警方立即成立專案小組連續搜查10日，掌握到在山東省臨沂市蒙陰縣的劉女有作案嫌疑，本月20日前往山東逮人並押回蕪湖偵訊。原來田麗麗真面目是一名49歲大媽，她在山東經營理髮店，坦承傳給丁男的照片全都是網路上所抓，為了博取對方信任才會謊稱是女兵，目前因涉嫌詐騙被依法刑拘。