　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

想跟甜美女大兵共度餘生　他匯了15萬見到本人大崩潰

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 小丁一直以為自己在和甜美年輕的女兵交往，沒想到對方竟然是49歲的肉肉大媽。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

▲ 小丁一直以為自己在和甜美年輕的女兵交往，沒想到對方竟然是49歲的肉肉大媽。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

大陸中心／綜合報導

安徽蕪湖市一名男子小丁（化名），去年在武漢當兵期間，透過社交平台認識了一名自稱「田麗麗」的20多歲女兵，２人相談甚歡，不久就發展成戀人關係。然而田麗麗在交往期間，卻始終迴避視訊與見面，反而透過各種理由不斷向小丁要錢，直到小丁察覺有異報警，警方將田麗麗逮捕後，他才驚覺原來一直不願露面的女友，根本不是什麼年輕貌美的女兵，而是一個49歲的矮胖大媽。

根據《搜狐》報導，小丁在當兵時收到了一則QQ好友邀請，好奇之下便加了對方，對方稱自己叫做「田麗麗」，是山東某部的現役女兵，還傳給他一張「本人照」。由於照片中的女生長相清新又甜美，讓小丁逐漸卸下心防，與田麗麗開始聊天，2人越聊越合拍，就這樣發展成戀愛關係。

不過，交往期間，每當小丁想與田麗麗見一面或視訊聊天時，田麗麗都會以「部隊中的紀律嚴格」為由，拒絕露面，並多次向小丁透露自己經濟狀況不好，希望能向他借些錢應急。沉浸在愛情中，單純的小丁也不疑有他，一次次透過微信紅包將錢匯給田麗麗，一邊提醒她在部隊好好照顧自己，一邊承諾退伍後2人要永遠在一起。

▲小丁對女友相當癡情，多次答應「田麗麗」要求，匯款給她。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

▲ 小丁對女友相當癡情，多次答應「田麗麗」要求，匯款給她。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

到了去年8月，距離小丁退伍前一個月，田麗麗又透過微信加了小丁父母好友。她向他們介紹自己是一名孤兒，是他們的兒子的女朋友，希望以後把他們當成自己的親爸媽一樣。起初，小丁的父母對此有些懷疑，在詢問過兒子後，確認2人的確正在交往，於是慢慢接納了田麗麗。

就在小丁9月退伍後，他回到蕪湖打工，才第一天的薪水就全部匯給了田麗麗。對於女友的思念令他沖昏頭，他專程帶著父母準備的特產，飛奔到山東，希望與田麗麗見面，但女方卻聲稱部隊不允許出，而且自己在部隊開車時又受傷了，接下來準備與部隊打官司，無法撥空與他見面。

就這樣，直到今年1月，田麗麗終於答應要與小丁見面，但在小丁與家人把飯店都準備好之際，她又突然傳訊息表示自己車沒油了，也沒有攜帶加油的錢，在小丁會給她加油費後，田麗麗從此音信全無，小丁這才驚覺原來一切都是一場騙局。

▲ 涉嫌詐騙的劉女已經遭到警方拘留。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

小丁仔細一算，發現2人交往至今，田麗麗總共騙取了他們近3萬元的人民幣（約新台幣15萬元），一氣之下憤而向蕪湖市警局報警。警方隨即循線找到「田麗麗」住所，並上門將她逮捕。

不過讓小丁震驚的是，原來「田麗麗」的真面目，根本不是照片中那個才20歲出頭的甜美女兵，而是一名49歲、身材發福的劉姓女子。劉女也坦承，發給小丁的照片全都是自己在網路上隨便下載的。目前，劉女已經被警方拘留，整起詐騙案也正在持續偵辦中。

ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：女兵,詐騙,武漢,蕪湖,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

軍醫FM2迷昏女兵！按摩「腳底→胸」強脫褲…辯：只是想摸　法官改判決

癡情男子漢戀上美國女兵　2度「愛相隨」竟要付12萬元

10天前擁抱「成最後道別」　阿姨約好參加婚禮…張雁名慟：怎先離開了

酒後壯膽告白竟失控　憲兵拉同梯女兵進廁所親吻亂摸

想跟甜美女大兵共度餘生　他匯了15萬見到本人大崩潰

磨練水域環境作戰能力　特戰運用現地資源製作簡易浮具

特戰布農勇士兄弟檔　攜手濱海行軍相互扶持打氣

嚴德發：反制中共統戰伎倆　一國兩制就是要消滅中華民國

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

想跟甜美女大兵共度餘生　他匯了15萬見到本人大崩潰

磨練水域環境作戰能力　特戰運用現地資源製作簡易浮具

特戰布農勇士兄弟檔　攜手濱海行軍相互扶持打氣

嚴德發：反制中共統戰伎倆　一國兩制就是要消滅中華民國

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

模擬實際與敵接戰　特戰行軍部隊執行重要目標防護應援

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

肩爆腫如拳！他骨頭被「細菌啃食2.5cm」染肺外結核：沒很不舒服

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

軍武熱門新聞

055型驅逐艦掛彩旗照片曝光

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美..

嚴德發：反制中共統戰伎倆

特戰布農勇士兄弟檔攜手濱海行軍

大馬表態想從巴基斯坦購買「梟龍..

他遭「甜美女兵」詐騙15萬....

002型航母趕不上青島國際閱艦..

特戰官兵磨練水域環境作戰能力

美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

殲15夥伴加油後可「追著別人打..

金燦榮暗示中國核彈頭至少150..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

更多熱門

相關新聞

055型驅逐艦掛彩旗照片曝光

解放軍海軍將在4月23日迎接成立70周年，並於山東省青島舉行國際閱鑑式。根據網路上的照片顯示，055型驅逐艦已經開始懸掛彩旗。有陸媒分析，艦艇通常只在重大節日才會掛滿彩旗，似乎意味著055型驅逐艦即將服役，屆時解放軍的遠洋戰力又將大幅提升，海軍更會具備「協同作戰能力」。

女子險遭分期付款老梗詐騙　警即時攔阻

「騙扁小子」病危？　開庭前進加護病房

台男用「文藝名」　6陸女遭騙53萬人民幣

新北預售屋　信託機制查詢上線了！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面