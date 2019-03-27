想跟甜美女大兵共度餘生　他匯了15萬見到本人大崩潰

▲ 小丁一直以為自己在和甜美年輕的女兵交往，沒想到對方竟然是49歲的肉肉大媽。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

大陸中心／綜合報導

安徽蕪湖市一名男子小丁（化名），去年在武漢當兵期間，透過社交平台認識了一名自稱「田麗麗」的20多歲女兵，２人相談甚歡，不久就發展成戀人關係。然而田麗麗在交往期間，卻始終迴避視訊與見面，反而透過各種理由不斷向小丁要錢，直到小丁察覺有異報警，警方將田麗麗逮捕後，他才驚覺原來一直不願露面的女友，根本不是什麼年輕貌美的女兵，而是一個49歲的矮胖大媽。

根據《搜狐》報導，小丁在當兵時收到了一則QQ好友邀請，好奇之下便加了對方，對方稱自己叫做「田麗麗」，是山東某部的現役女兵，還傳給他一張「本人照」。由於照片中的女生長相清新又甜美，讓小丁逐漸卸下心防，與田麗麗開始聊天，2人越聊越合拍，就這樣發展成戀愛關係。

不過，交往期間，每當小丁想與田麗麗見一面或視訊聊天時，田麗麗都會以「部隊中的紀律嚴格」為由，拒絕露面，並多次向小丁透露自己經濟狀況不好，希望能向他借些錢應急。沉浸在愛情中，單純的小丁也不疑有他，一次次透過微信紅包將錢匯給田麗麗，一邊提醒她在部隊好好照顧自己，一邊承諾退伍後2人要永遠在一起。

▲ 小丁對女友相當癡情，多次答應「田麗麗」要求，匯款給她。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

到了去年8月，距離小丁退伍前一個月，田麗麗又透過微信加了小丁父母好友。她向他們介紹自己是一名孤兒，是他們的兒子的女朋友，希望以後把他們當成自己的親爸媽一樣。起初，小丁的父母對此有些懷疑，在詢問過兒子後，確認2人的確正在交往，於是慢慢接納了田麗麗。

就在小丁9月退伍後，他回到蕪湖打工，才第一天的薪水就全部匯給了田麗麗。對於女友的思念令他沖昏頭，他專程帶著父母準備的特產，飛奔到山東，希望與田麗麗見面，但女方卻聲稱部隊不允許出，而且自己在部隊開車時又受傷了，接下來準備與部隊打官司，無法撥空與他見面。

就這樣，直到今年1月，田麗麗終於答應要與小丁見面，但在小丁與家人把飯店都準備好之際，她又突然傳訊息表示自己車沒油了，也沒有攜帶加油的錢，在小丁會給她加油費後，田麗麗從此音信全無，小丁這才驚覺原來一切都是一場騙局。

▲ 涉嫌詐騙的劉女已經遭到警方拘留。（圖／翻攝自平安蕪湖微博）

小丁仔細一算，發現2人交往至今，田麗麗總共騙取了他們近3萬元的人民幣（約新台幣15萬元），一氣之下憤而向蕪湖市警局報警。警方隨即循線找到「田麗麗」住所，並上門將她逮捕。

不過讓小丁震驚的是，原來「田麗麗」的真面目，根本不是照片中那個才20歲出頭的甜美女兵，而是一名49歲、身材發福的劉姓女子。劉女也坦承，發給小丁的照片全都是自己在網路上隨便下載的。目前，劉女已經被警方拘留，整起詐騙案也正在持續偵辦中。