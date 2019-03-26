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過馬路殺出紅色快車　只剩半秒...爸爸推開女兒捨身被撞

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國際中心／綜合報導

美國洛杉磯一名父親帶著11歲女兒過馬路時，突然衝出一輛紅色豐田卡羅拉轎車(Toyota Corolla)，情急之下他為了保護女兒，一把將對方推開，讓自己被車子直衝撞上，雖然身受重傷右腿嚴重骨折，但他很慶幸自己的女兒最後只受了輕傷。

這起事件去年11月16日下午5時15分發生在洛杉磯格拉塞爾公園(Glassell Park)附近，男子德沃爾(Michael DeVore)當時剛從學校接到11歲女兒里恩(Rien)，回家路上2人過馬路時，突然出現一輛紅色轎車朝他們加速開來。

德沃爾表示，「當時我若是停下腳步，車子應該不會撞到我，可是女兒走在我前面，半秒的時間裡，頭腦還來不及思考該怎麼做，身體就先做出了反應」，千鈞一髮之際，雖然他及時推開女兒，自己卻被車撞飛，最後倒在人行道上，「感覺當時我就像直升機螺旋漿一樣，可能在空中轉了一圈或是3/4圈。」

這場車禍導致德沃爾腿被撞斷，除了股骨骨折，全身上下還有多處骨折瘀傷，需要住院至少3個月，目前仍在努力進行復健，而女兒則因為他奮力的一推，只有臉部受了擦傷。由於肇事駕駛仍未抓到，洛杉磯警方近來公佈影片，希望民眾能夠幫忙提供線索。

▼美國一名父親帶女兒過馬路時，為了保護對方選擇讓自己被車撞上。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼ 馬路,路口,紅綠燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：過馬路,車禍,洛杉磯,女兒,父親,Michael DeVore,Glassell Park,北美要聞

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