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嘿咻完付不起2297元！他模仿電視劇情節　捂死女網友藏屍行李箱

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嘿咻完付不起2297元！他模仿電視劇情節　捂死女網友藏行李箱棄屍。（圖／翻攝自大陸《一點資訊湖南》）

▲男子殺害女網友後，竟然藏屍行李箱內。（圖／翻攝自大陸《一點資訊湖南》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸湖南郴州市23歲彭姓男子去年和陳姓女網友一夜情後，因為付不出人民幣500元（約台幣2297元），竟然就模仿電視劇殺人手法，用沾了酒精的毛巾把人捂死，之後再把人裝進行李箱裡，棄屍在河中。市中級人民法院近日開庭，彭男被控涉嫌故意殺人與竊盜等罪。

彭男去年8月23日下午5時，相約陳姓女網友在賓館見面，2人之前曾透過網路社群平台聊天，但彼此沒見過面，發生性關係後他因為付不出對方所要求的500元報酬產生了爭執，身分證也被對方奪走，他本來想請朋友幫忙送錢，看到洗手台上有一瓶酒精，忽然想到電視劇裡的劇情，就用沾了酒精的毛巾捂住陳女口鼻，大概3分鐘後對方便沒有了反應。

監視紀錄器拍到，彭男6時57分離開賓館房間後，沒一會又帶著行李箱回來，後來於當晚9時帶著行李箱租車離開。彭男坦承，他殺害陳女後，取走對方手上的2枚金戒指以及手機、包包裡的人民幣700元現金（約台幣3216元），還登錄至對方微信帳號，將支付寶餘額以及綁定銀行卡的存款，一共人民幣6000多元（約台幣2.7萬元）全數奪走。

陳女的遺體直到同年8月26日被人發現，一名工人在清理河道時發現行李箱，打撈起來後發現有一具年輕女屍，全身包裹浴巾綣曲在裡面，彭男於隔日被捕。本案近日開庭審理，彭男被控故意殺人與竊盜罪，他在庭上表示自己2016年來郴州找工作，經濟狀況一直沒有很好，失業以後還要靠家人接濟，法官聽完他的說法後，當庭尚未宣判。

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