被獵人當成鹿？他慘遭紅外線狙擊射爆　監視影像揭驚悚真相

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瑞典小鎮克利潘(Klippan)75歲男子羅斯達爾(Olle Rosdahl)，去年晨跑時竟然遭獵人開槍射擊，因為對方以為他是一頭鹿。涉案的48歲獵人後來被警方逮捕，雖然他強調只是把人認錯成動物，不過警方調查發現案情不單純，以謀殺未遂罪名起訴。

案發當天，羅斯達爾如往常在凌晨4時30分左右晨跑，他表示，「我突然聽到爆炸聲，整個人便倒在地上，一邊大喊，『到底是什麼東西射中我？』，那顆子彈直接射穿了我，如果位置再高個2公分，我就會失去性命。」

受重傷的羅斯達爾在附近鄰居幫助下，及時被救護車送往醫院，檢查發現子彈穿過他的身體並從臀部離開，但沒有射中重要器官。未對外公布名字的48歲獵人，據了解是挪威人，當天來到瑞典是想要狩獵鹿、野豬或狐狸等小動物，他堅稱此事件只是一起不幸的意外。

警方觀看監視紀錄器影像以及獵人所記錄的射擊影像發現，獵人當時從170公尺的距離瞄準射擊，目標很明顯是鎖定人類，檢察官拉維(Ola Lavie)表示，「羅斯達爾平時並沒有與人結怨，他一直住在該社區，不知道為什麼會有人想殺他。」被告除了被控謀殺未遂罪，還犯下了使用非法彈藥以及紅外線瞄準具等罪。

▼一名阿公在家附近慢跑時，竟然遭獵人使用紅外線瞄準具狙擊他。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）