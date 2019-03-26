疑談分手數月！小男友狠殺女友自殘　醒後面對警詢「相應不理」

▲小男友疑因感情糾紛狠殺女友，5刀自殘求死。（圖／記者趙永博攝，下同）

突發中心／台北報導

北市1對相差20多歲的情侶，24日因感情糾紛起爭執，20歲的張姓男友疑似徒手將41歲的曾姓女友勒斃，男友則持刀自殘5刀求死，事後女子同事連繫不到人緊急報案，才發現曾女已經陳屍租屋處床上。

警方調查，男女2人為相差21歲的情侶檔，但疑似因感情糾紛起爭執，年僅20歲的張男竟將女友勒斃後，又持美工刀在脖子、胸口自殘5刀，而張男經過搶救後目前轉往普通病房，但因插管無法言語，面對警方訊問則不願多做表示。

據了解，曾女在案發地點承租房子約1年多，有時候會看到張男出入，而雙方已經交往一陣子，2個月前雙方有談過分手，但這幾天張姓男友又搬回曾女家同居，懷疑是求復合不成行兇。

張男於26日醒來後，僅能點頭、搖頭表示，但面對護理人員、警方都相應不理，據了解，案發前曾女和同事前往KTV唱歌，事後同事聯繫不到曾女，報案進入後發現曾已成為一具冰冷遺體。

警方也在廁所發現疑似曾女生前所穿衣物，現場也採集相關跡證化驗，另外，因現場門遭反鎖，對外窗相當小，排除友第3者在場，而檢警也將於26日下午3時許解剖曾女遺體，釐清曾女確切死因。

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