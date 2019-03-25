以為早上酒意會退...酒駕男墜橋慘死　女友自責要他載上班

▲新北市一輛白色休旅車駕駛酒駕自撞落橋下。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／新北報導

新北市一名陳姓男子24日駕駛白色休旅車，酒駕行經台65線快速道路撞上路燈桿360度翻覆，當場慘死。陳男墜橋前先載女友到公司上班，回程不勝酒力墜橋。林姓女友向警方坦承，前晚有和男友小酌，當時坐上男友的車就直接睡著，以為早上酒意會消退，未阻擋男友酒駕，才會發生悲劇。

警方調查，陳男駕駛從事咖啡機販售工作，在一家義大利品牌咖啡擔任業務部主任8年多，自稱是金牌業務，平時也會到健身房鍛鍊身材，卻因酒駕斷送性命。鄰居表示，陳男是好先生，想不到會酒駕載女友上班。

▲國道一輛休旅車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

酒駕墜橋事發前，陳男早上6時許到土城載女友到泰山明志路的公司上班，回程不勝酒力撞上路燈桿墜橋身亡，女友接到噩耗後向警方坦言，自己前一晚有和男友小酌幾杯，以為睡一覺酒意就會消退，早上才會請男友開車送上班，一坐上車就直接睡著，不知道男友狀況也未聞到酒味。警方初步抽血發現，陳男酒測值高達1.2毫克，而現在政府研擬酒駕連同乘客都必須受罰，陳男女友雖逃過死劫，卻自責表示，若自己去上班，男友就不會遇上死劫。

▲白色休旅車自撞落橋下。（圖／記者趙永博攝）

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