23歲單親媽遭碎屍殺害　男友用邪惡巫術「山洞滿是動物屍體」

▲女子失蹤多日，最後被人發現慘死山洞裡。（圖／翻攝自祕魯El Comercio網站）

國際中心／綜合報導

祕魯首都利馬(Lima)一名23歲單親媽媽在山洞裡遭人分屍殺害，警方發現她時，遺體還被許多動物屍體和崇拜撒旦的物品包圍，疑似遭人使用恐怖巫術殺害，目前鎖定兇嫌為她的24歲男友，對方出於忌妒而暴怒殺害了她。

23歲女子賈雷(Sharoom Leon Jara)本月12日與男友瓊皮塔斯(Nick Brayan Leon Chumpitaz)相約在查克拉卡約區(Chaclacayo)見面後，人便從此失蹤，家人因為她一直沒出現接回7歲兒子開始擔心，前去找瓊皮塔斯質問時，卻發現對方臉上有抓痕。瓊皮塔斯則說，他和賈雷晚上7時碰面時起了爭執，對方才抓傷了他的臉，但11時2人分開後就再也沒有見到對方。

賈雷家人認為瓊皮塔斯涉嫌重大，還在死者手機上發現對方傳送來的黑暗與威脅訊息，瓊皮塔斯的前女友也指證，對方2016年曾試圖在山洞附近殺她，逃脫後她因為太害怕不敢報案，只是遠離祕魯到其他國家生活。

警方隨即展開搜查，20日晚間果然在埃爾阿古斯蒂諾區(El Agustino)的一個山洞裡，發現賈雷遺體，但屍體已慘遭碎屍並燒毀。瓊皮塔斯承認他因為忌妒所以想使用巫術，警方懷疑他可能是使用巫術殺戮女性的慣犯，調查仍在進行中。

