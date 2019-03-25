又親又抱才第二名！　男生見女友爸爸十大白目行為

▲見女友爸爸時有許多禁忌。（圖／免費圖庫）

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過去有科學研究指出「爸爸討厭女兒男友是本能反應」，所以要想征服終極大魔王，你恐怕得費一番功夫！不過還好沒扣分就算加到分，為了讓準岳父有良好的第一印象，現在就讓咱們運用網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看癡情男子漢見女友爸爸時有哪十大禁忌！

5. 在女友爸爸面前炫富，任誰都討厭！

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別說到女友家拜訪了，炫富對每個人來說都是很討厭的行為，況且天底下爸爸都希望自己是家人的大樹、唯一的靠山。總之，有錢千萬別自己講，人家看你開的車、戴的錶就知道，自然也會在相處過後，覺得沒問題，放心把女兒交給你。

4. 這招對叔叔沒用的！熱情過度，感覺太裝熟

只能說做人很難，太冷漠不行，太熱情也不是，實在很難拿捏！不過這可能是因為女友老爸多年來已練就一雙火眼金睛，走過的路比你吃過的鹽還多，因此戒備心更重。但難得可以以岳父眼光打量女兒男友，享受被迎合的滋味，爸爸們肯定也不會放過這機會的！

3. 蓬頭垢面、滿臉鬍渣...哪個長輩會愛？

人跟人相處難免會有先入為主的第一印象，拜託到女友家拜訪時維持清新、乾淨的形象，否則你不說，人家還以為是要到巷口買東西。另外，蓬頭垢面或滿臉鬍渣更不用講了，感覺衛生習慣就很差。別忘了！女友爸爸也是男人，看你這樣就知道生活散漫啦～

2. 在女友爸爸面前又親又摸，你找死吧？

無論你跟另一半感情多好，多愛沈浸在兩人世界，到女友家都記得收斂，別老是在對方老爸面前卿卿我我、摸來摸去，畢竟人家可是女友上一輩子的情人呢！所以你公然搞親熱、曬愛，只會讓他更想保護女兒，興起趕走你這情敵的念頭。

1. 沈默寡言、講話小聲，感覺不大方

既然都到女友家了，無疑是想跟另一半父母拉近關係，此時如果你沈默寡言、愛聊不聊，說話還很小聲，女友爸爸肯定覺得你不懂人情世故、不夠大方，適度誇讚對方，相信如此一來，準岳父不僅聽了開心，回應也會跟著變多，你們之間便能像滾雪球，順暢的聊下去啦！

▲網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看癡情男子漢見女友爸爸時有哪十大禁忌！(圖／網路溫度計)