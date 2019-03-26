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千萬藍寶堅尼炫彈射起步　5秒後失控撞毀「他邊哭邊下車」

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▲▼藍寶堅尼秀加速，下一秒失控撞爛...車主哭了。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

▲ 灰色藍寶堅尼出發沒幾秒就失控。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets，下同）

國際中心／綜合報導

英國一名藍寶堅尼車主日前上街炫耀他要價25萬英鎊（約新台幣1016萬）的超跑，在大批車迷的簇擁之下帥氣出發，沒想到幾秒後就失控，砰的一聲、撞上路旁人行道上的樹木和一堵磚墻。雖然車主毫髮無傷，他的灰色超跑可就沒這麼幸運；隨後便有民眾目睹他黯然落淚。

HR Owen超跑大賽24日在倫敦阿克頓登場，這名車主在數十顆鏡頭的注目禮之下，將昂貴的跑車停在觀眾面前，隨後以藍寶堅尼引以為傲的加速性能狂催油門，發出美妙的轟鳴聲，讓現場車迷無不專注觀賞。然而，跑車在短短5秒內失去控制，偏向停放在右側的車輛。當車主試圖拉回，跑車卻瘋狂轉向左側、爬上人行道，撞上路樹和圍牆。

▲▼藍寶堅尼秀加速，下一秒失控撞爛...車主哭了。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

▲▼ 跑車衝上人行道，撞上路樹和磚牆。

▲▼藍寶堅尼秀加速，下一秒失控撞爛...車主哭了。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

意外發生後，現場觀眾在驚嚇之餘仍紛紛上前圍觀，瘋狂拍下受損的跑車，接著眼睜睜看著變成廢鐵的超跑被吊走。由影片中可見，藍寶堅尼的引擎蓋撞碎，後車廂也幾乎全毀，所幸當時人行道上沒有路人或觀眾。

《每日郵報》報導，有民眾表示，當天下午1點30分左右，在附近街上聽見「墜機的聲音」，「我一聽到聲音就跑到事發地點。現場車主不是在參加拉力賽，只是瘋狂制造噪音，然後加速離開。觀眾都很喜歡看那些發出噪音的汽車快速奔馳，但每個人似乎都為這場意外感到震驚與悲傷。」

 ▲▼藍寶堅尼秀加速，下一秒失控撞爛...車主哭了。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

▲▼ 事發跑車被吊走，大批觀眾舉起手機拍照。

▲▼藍寶堅尼秀加速，下一秒失控撞爛...車主哭了。（圖／翻攝自YouTube／Supercars on the streets）

事發當時在現場的一名Instagram網友London.Carspots向《倫敦標準晚報》表示，「當時他（車主）正在加速，想要彈射起步，但因為輪胎不夠熱而失控。他撞到一棵樹、爬上人行道，又撞到墻上。我確定他出來的時候哭了，這是一筆很大的開銷。」

這段影片不到3天便吸引超過44萬點閱，活動主辦方則表示，「我們相當重視這起意外。HR Owen非常在乎安全問題，並採取了一切應盡的預防措施。24日的活動已經通過全面性的風險評估，也已經與警方進行協調。」

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關鍵字：藍寶堅尼,超跑,跑車,英國,倫敦

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