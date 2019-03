80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

▲ 高登柏格原先臉部都是皺紋(右),經過臉部拉皮手術後,成功重現光滑緊緻臉蛋(左)。(圖/翻攝自harleystreetskin官網)

實習記者陳妙津/綜合報導

要美還要命?英國一名80歲阿嬤高登伯格(Toni Goldenberg)為了漂亮死去,毫不猶豫拿出1萬英鎊,進行3.5小時的臉部拉皮手術,因為比起醫生曾警告手術的風險,她更無法接受皺紋爬上臉龐,變成「乾癟女巫」。她表示,自己花了40年不斷健身,也希望連臉孔也能維持年輕模樣,為此寫好遺囑才進手術室,幸好手術成功,如今看起來「年輕了20歲」。

▲ 年輕時的高登伯格。(圖/翻攝自harleystreetskin官網)



據英國《每日郵報》報導,高登伯格膝下育有53歲女兒喬希和42歲兒子吉爾斯,從40幾歲時,她便比同齡人更擔心老化帶來的影響,因此努力健身、瑜珈、爬山,甚至在臥室裡也放了一個啞鈴方便隨時鍛鍊,持續保持M號身材。

At 80 years old Toni Goldenberg is set to become one of the oldest people in the UK to have a facelift. @JuliaHB1 | https://t.co/sv3MZUm41c pic.twitter.com/MBb4qTY4lk