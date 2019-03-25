英國朋友家裝修！竟挖出「楊雅芬」失竊14年背包　po網24小時內尋人成功

▲ 女子14年前在英國失竊的包包被找到了 。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／綜合報導

一位女網友昨日在臉書上尋找一位「楊雅芬」小姐，原來是她在英國拜訪朋友時，朋友從裝修的煙囪中發現楊雅芬的隨身包包，裡頭還有舊式的身分證，懷疑應該是2005年在約克郡遭竊，希望能找到人並物歸原主。沒想到藉著強大的網路力量，原po在24小時內就尋人成功，網友們也都樂見這個結局，表示「天啊我都起雞皮疙瘩了」、「好值得說給後代子孫聽」。

臉書社團「爆廢公社」今日出現一則轉發貼文，原來是一位女網友週末在英國拜訪朋友時，對方剛好買了一棟老房正在裝修，意外發現煙囪裡有個包包，裡面竟然有一張台灣女子「楊雅芬」的身分證和旅行紀錄，推測應該是楊小姐當時在英國時包包被偷，歹徒取走現金後丟到隔壁屋子的煙囪湮滅證據。

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原po表示，雖然已經是14年前的事了，但還是希望找到這位楊小姐，把屬於她的東西歸還給她；而且朋友唯一認識的台灣人正是自己，實在巧到不可思議。

還好有強大的網路力量，貼文一出，靠著網友們動員，再加上楊小姐的長相幾乎沒什麼變，不到24小時就尋人成功！而失主楊雅芬也表示整件事實在是不可思議，當初她的包包就是在英國約克的青年旅館被偷，「搜遍青年旅社附近所有的垃圾筒都沒發現，原來被丟在煙囪裡！」

▲楊雅芬證實確有此事 。（圖／翻攝自臉書）

網友們看完事件經過也紛紛讚嘆臉書社團的強大，「簡直比警察有效率」、「天啊！我都起雞皮疙瘩了~~而且過了這麼多年，現在看到那些東西心情應該還挺複雜的吧！」、「太有緣份了這一切」、「這件事真的好值得說給後代子孫聽」、「長得一模一樣耶」、「太好了，還好她安然無恙」。

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