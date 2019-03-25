房間有蟑螂！OL嚇歪急拍照「私男同事」　男友氣炸大吵...她愣：沒讓他來阿

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▲女OL房間內突然跑出蟑螂，嚇得拍照求助。示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

女生獨自一人住在外頭，房間內突然出現一隻蟑螂，打給男朋友求助又沒人接電話，這時該如何是好？就有女上班族抱怨，這樣的情境下她只不過是拍了張照傳給公司男同事，事後男友得知瞬間爆氣，2人為此大吵一架，「拍照片給朋友錯了嗎？」

女上班族日前在PTT發文，表示當天在房間內發現有隻蟑螂在跑，極度害怕之下馬上打電話給男朋友，結果沒人接聽。她只好拍下驚悚現場照片，私訊傳給公司男同事，跟他訴說害怕情緒。

沒想到男同事聞訊相當有義氣，馬上表達願意前來「幫抓」，打算來個英雄救美；她嘴上雖然沒有直接拒絕，但也不可能答應，於是打了個哈哈把話題帶過去。

「為什麼不明確拒絕？」事後男友得知此事，對女OL這樣的行為相當生氣，更質疑為何要拍照、傳圖，2人為此大吵了一架。她說，過去那位男同事曾主動說可幫買早餐，當時也沒有明確拒絕，和這次的蟑螂事件爭執點有些類似，「請問是我沒有避嫌，還是是我男友反應過度？」

▲女網友不懂這樣的行為錯在哪？示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自pakutaso）

文章貼上網，絕大多數人都說無法接受這樣的行為，「是沒女的可以傳喔」、「今天來房間抓蟑螂，明天不知道會來抓什麼」、「假設立場對調，你覺得你能接受男友這樣做，這個問題才有討論的空間」、「等妳受到同樣對待妳才懂對方的感受啦」、「我看到蟑螂都尖叫了不會拍照」、「男友沒接就可以找其他男的討拍？」

網友多認為，在有另一半情況下，除了要做好避嫌，也該明確表達立場，「妳已經有男友了，還想著要男同事的關心喔」、「你知道什麼叫綠茶嗎」、「不拒絕想幹嘛」、「男生不會幫沒意思的女生買早餐的，沒避嫌還講話很大聲」、「你就享受有人跟你耍曖昧阿，會讓你覺得很有身價對吧？」

眼見網友非議聲浪排山倒海，女OL事後回文反擊那些謾罵，「傳照片就代表想約？這是什麼宅男思想阿？」她仍是百思不得其解，不認為這樣的行為有錯，「單純朋友分享也不能嗎？我也沒讓他（男同事）來阿！」

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