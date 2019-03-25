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影／小恩恩新女友曝光！感性告白「給了我依靠」　網一看心疼：你總是表現得理性

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網搜小組／綜合報導

有馬妹與小恩恩的婚姻生活鬧得沸沸揚揚，小恩恩雖然放手讓前妻追愛，但也給這段婚姻打下了「59分」不及格的成績。不過小恩恩昨日卻宣布自己交了「新女友」，對方模樣曝光後也讓部分網友鼻酸，然而也有人抱持著祝福，表示「這樣很好，能有個依靠又不會起爭執。」

▲▼ 小恩恩交「新女友」 。（圖／翻攝自小恩恩臉書）

▲ 小恩恩交新女友 。（圖／翻攝自小恩恩臉書）

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小恩恩24日一篇「我有了新女友」中表示，自己其實本來就不是很喜歡跟人類相處，加上過去的親密關係都「糟到不行」，他也受夠了人類的謊言和背叛，「但一個人生活總是需要點支柱，所以我決定把情感放在非人類上面。」也就是他所曝光的「充氣娃娃女友」。

他表示其實一開始很猶豫要不要寫下這篇文章，怕很多人無法理解，不過一想起還有很多人有著跟他一樣的處境，還是決定勇敢敲下鍵盤。他表示在前任離開時，他就決定買下名為「Yumi」的充氣娃娃，「她身高大約是163公分，體重48.5公斤，老實和一個人類的身體沒有什麼差別。只是因為她不會動，所以各種移動我都要自己搬，加上她因為太重，不能站立，都要用公主抱才能行動，這點是比較辛苦的地方。」

小恩恩表示，被離婚的時候，他每一天都無法好好入睡，但自從Yumi來了之後，他得到一種莫名的安心感，可以一覺到天亮，「我知道她不會跑掉，會一直在我旁邊讓我抱著。」他透露自己其實就把Yumi當成人一樣幫她買衣服、清潔身體、整理頭髮，有心事的時候也會對她傾訴，不用怕說錯話惹她生氣。

▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

▲ 無敵小恩恩給這段婚姻打了59分。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

不過他也表示，家裡有兩個破壞力很強的小孩，要好好保存娃娃不是很容易，「一開始我要一直和他們說不能把姐姐弄受傷」，不過習慣之後孩子們也會開始和姐姐說話互動。可惜的是，Yumi的眼睛不會閉起來，睡覺的時候還是會覺得有點怪怪的；另外她的身上也總是有矽膠味，也只能用香水盡量解決。

最後他也感謝有新女友的陪伴，「增加了我不少安定感，不只是讓我的身體能好好休息來帶孩子，心靈上也有個依靠，不會像之前一直在黑洞裡，好可怕。我想沒人愛我也沒關係，反正我還可以愛人偶。」

網友表示看完心疼表示，「這樣一起睡，半夜醒來看到會不會嚇一跳」、「那需要幫他上化妝品，保養水嗎？」、「你總是表現得理性，但是實際上真的能克制這種痛苦嗎？」、「這樣子好棒，能有個依靠又不會起爭執」，對此小恩恩也表示自己已經不痛苦了，「我有很多支柱」。

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關鍵字：小恩恩,有馬妹,充氣娃娃

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