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他掏「提味祕寶」配鍋貼！隔壁桌驚喊噁　網秒推爆「這4粒」：巷子裡的吃法

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO吃鍋貼配OO，網友紛紛推爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

吃水餃、鍋貼的時候，許多人都會拿醬油膏或辣椒醬來沾。一名網友日前在店裡吃晚餐的時候，點了一盤鍋貼，並以自己很愛的吃法享用，沒想到隔壁桌的妹妹看了之後、轉頭跟母親說「那個人很噁」。看到貼文後，網友卻紛紛推爆原PO的吃法，「根本絕配」、「這樣吃才對味」、「吃鍋貼沒配它，香味少一半」。

「吃蒜頭怎了嗎？大驚小怪你各位啊……」，一名男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他晚餐吃鍋貼，正在剝蒜頭時，聽到隔壁桌一個妹妹跟媽媽說「那個人生吃蒜頭，很噁！」讓他心裡秒冒OS「妹妹，你長大就懂，蒜頭配餃子的美味，就跟悟空跟達爾合體的震撼力一樣強」，但也笑說「看來以後，蒜頭請老闆炒過好了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原來原PO吃鍋貼是配生蒜頭啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多網友紛紛驚呼，配蒜頭才是內行人的吃法，「這樣才絕配，沒配蒜頭根本不夠味，小妹妹真不懂吃」、「住在巷子裡的吃法」、「鍋貼、水餃、牛肉麵……都是配生蒜的好朋友」、「憑什麼說蒜頭的壞話」、「怎麼辦我吃什麼都配生蒜頭」、「生蒜頭跟很多很多東西都超搭的」。

不過也有人笑說，蒜頭好吃歸好吃，吃完的味道真的讓人不敢領教，「上次吃一片香腸配一片蒜頭，上了車整車人開始罵，開窗吹風吹到頭暈」、「生吃真的很好吃！但是嘴巴味道會超級～～無敵～～霹靂～～重～」。還有網友說，熟的蒜頭就不吸引人了「小屁孩不懂事，蒜頭就是生的才美味，熟的噁心到了極點」、「煮熟的蒜頭才噁心吧！」

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關鍵字：鍋貼,生蒜頭,爆怨公社

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