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高醫大漲宿舍房租13%！學生控「被逼搬家」：家具只能全丟

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▲▼高雄醫學大學、高醫大。（圖／記者陶本和攝）

▲高雄醫學大學。（圖／記者陶本和攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT的Gossiping板上貼文，指出高雄醫學大學打算今年拆掉幾棟舊有宿舍，並重建一棟新的，施工期間會先租下學校附近的合江大樓，「高醫宿舍改建，卻打算漲替代地點的房租，同時讓自備家具的學生自生自滅」，讓不少學生怒喊「學生出得去，宿舍拆起來，高醫最擺爛」，話題馬上引發鄉民熱論。

網友先是介紹事件背景，說高雄醫學大學打算今年拆掉數棟舊有的宿舍、重建一棟新的，施工期預計3年多，期間短少512床，高醫校方因此打算租下學校附近的合江大樓。接著他介紹合江大樓，「合江大樓是南和興業股份有限公司的子公司所有，高雄人應該都很了解，這家公司的背景就是『高雄陳家』，也就是同時掌握了高醫董事會的高雄陳家」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲合約中明訂，續新合約的單人房租金是6000元。（圖／翻攝自PTT）

他說，合江大樓目前住了80多位學生，「合江跟一般套房不同的地方是，所有的家具都是我們自己購買，從冰箱書桌冷氣等等都是我們自己的，合江只租給我們空房間而已」；因此，想搬進合江大樓的新房客，會跟上一位房客買家具，要搬走的話再把家具賣給下一個人。

「可是高醫校方打算破壞這個制度，同時把房租拉高」，原PO指出，原本住戶每個月的房租是5300元（較低樓層為5000元），但高醫打算調整成6000元，「校方跟南和興業簽的租金是6000元／月，等於校方直接把南和興業漲的房租直接轉嫁到學生身上！」

原PO推測，早在去年年底，南和興業就把管理權從其他管理公司收回來、變成自己經營，有可能就是看準高醫要改建宿舍、會有床位短少的問題，接著順勢向校方提高價格，「結果校方被薛一波後，無痛把成本轉嫁到原有的學生住戶身上，又因為家具都是原有住戶的，不可能說搬就搬，校方繼續打出combo，不續租後家具不能轉賣給下一個房客！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲合約中也寫下，不續約者「搬遷、物品等及空間恢復原狀」。（圖／翻攝自PTT）

他說，學校要學生自己處理家具，也不會再租給下一個單人房客，因為校方要直接把留下的房間改建成宿舍，「上萬元的家具沒有原本的傳承制度，最後可能也只能丟棄或當垃圾賣」。原PO接著提出3點，「1.比現在兩倍多的人要住進來，出入人口更複雜，公設也會更不敷使用」、「2. 原有的家具承接制度被打破，家具除了要自己處理，也不能說搬就搬」、「3. 在這樣的情況下，房租卻硬生生漲了快1000元，漲你房租的還是學校」，說假想自己是一位住在合江大樓的原學生住戶，能接受這樣的狀況嗎。

原PO表示，高醫校方對此還曾在22日發出聲明稿，說宿舍改建的重點是「學生安心，家長放心」，「試問高醫校方這種霸道行為，我們原本的學生住戶安心嗎？我們的家長又放心嗎？」他也補充這個議題已經有跟校方協調過，但一直都沒能得到被保障權益的回應，「也有新聞有報及此事，不僅僅是高醫與學生的糾紛，隱藏的更是陳家董事會與校方的角力，把學生變成了祭品」。

看到貼文後，許多鄉民紛紛爆出罵聲，但也有網友留言，認為校方並非惡意漲價，「學校也沒賺錢，需要的自己在租，市場機制不是嗎？只看到你不想搬跟漲價，換新地點很多管路空間都是重新設計，比舊的好吧」、「說真的，你這篇站不住腳，房東不租給你，有什麼問題家具那點更是莫名」、「講真的，這種想要公審學校宿舍租金上漲的心態很無言。最簡單，哪裡便宜就租那邊，學校也沒要求一定要住宿舍，也沒規定學校宿舍一定要比外面便宜。再者，房租本來就該交給市場機制來決定。不是被害妄想覺得，學校落井下石，學校又沒保證你們的住宿權」。

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關鍵字：高雄醫學大學,高醫,宿舍,漲價,租金,PTT

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