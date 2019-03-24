經典早餐！他怨豬肉滿福堡口感怪「根本吃O」　網戰翻：為了麵包才點的

▲麥當勞豬肉滿福堡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

網搜小組／綜合報導

每個人口味不盡相同，就算是餐廳的熱賣商品也會有人不喜歡。一名網友日前就在PTT發文，表示自己超討厭麥當勞的「豬肉滿福堡」，尤其是麵包外層的玉米粉，讓他有種在「吃沙」的感覺。貼文一出也吸引網友熱烈討論，不少人感動表示終於有人提出質疑，但也有死忠粉絲認為「麵包才是重點」。

有鄉民在PTT女孩板上發文，他表示自己超討厭麥當勞經典早餐「豬肉滿福堡」，「英式馬芬夾鹹到爆的豬肉跟乾乾的蛋，重點是那個麵包除了口感很奇怪，感覺像是在吃沙。」原po表示自己是「火腿蛋堡派」的，喜歡鬆軟光滑的漢堡麵包，還要醬少一點並加番茄醬；同時也希望喜愛滿福堡的朋友可以出來解釋到底哪裡好吃。

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不少滿福堡的擁護者都表示，最好吃的就是馬芬表面的「沙沙口感」，另外這種麵包也比較紮實，容易有飽足感，「為了麵包才點滿福堡～」、「麥當勞最好吃的堡就豬肉滿福堡」、「喜歡有嚼勁的麵包！一般麵包鬆鬆軟軟吃完沒飽足感」、「超喜歡英式馬芬，搭班尼迪克蛋也很好吃」、「麵包邊邊烤得有點脆口，肉有汁，起司剛好」、「去好市多買一樣的義美滿福堡，搭其他的肉片都差了一點」。

▲滿福堡討論 。（圖／翻攝自PTT）

當然也有另一派鄉民表示和原po一樣討厭滿福堡的麵包，「同感 那個麵包是地獄打撈上來人間的食物」、「那個麵包絕對是敗筆」、「難吃到我寧願去早餐店吃，還比較便宜」、「終於有人提到了超怪麵包」、「麵包太粉了不喜歡」。

豬肉滿福堡所採用的英式馬芬是一種用酵母發酵後的扁平麵包，烘烤過後外皮酥脆，裡面的麵包又很鬆軟，有時多嚼幾下還會有微酸的味道，常搭配著班尼迪克蛋食用，是常見的早午餐主食之一。

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