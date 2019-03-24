大眼妹匯款留一串！蝦皮賣家「您匯了3萬多」嚇歪　萬人笑慘：發財囉

▲示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在蝦皮購物，並在轉帳後留言給賣家，告訴對方匯款資訊，以方便查詢；沒想到，小編看見一串數字後，以為匯了3萬多塊錢，急忙向她確認，此舉瞬間戳中她的笑點。不過，許多內行人解釋，通常蝦皮匯款不用告知末5碼，因為錢是先進到虛擬帳戶，也難怪賣家會霧煞煞。

網購一般以貨到付款、信用卡、或轉帳等方式付款，而部分賣家會註明，請買家匯款後，留下轉帳帳號的後5碼，這樣一來較能迅速且方便確認。而女網友依照過往經驗，私訊賣家說，「哈囉，我已匯款 30640。」

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結果小編看到這5碼，立刻緊張地回，「您匯款3萬多!!!!!!」而她一陣傻眼的同時，也趕緊解釋「這是我的後5碼。」事後，她在「爆廢公社」分享截圖，笑說「這個賣家真的好逗，太可愛了！」

▲小編都要嚇歪了。（圖／翻攝自爆廢公社）

而po文也狂吸上萬人按讚，紛紛笑回「我的更多 9964X」、「我也以為妳匯款3萬多塊」、「哈囉，我已匯款賽拎老濕哩」、「這寫法我也真會以為3萬多」、「嚇死賣家了」。

還有不少內行人表示，「蝦皮匯完款不用通知啦，蝦皮會自動通知賣家出貨，賣家是看不到帳號末5碼的」、「其實蝦皮匯款是直接匯入虛擬帳戶，賣家只知道有無付款而已」、「匯款只會先入到蝦皮，確定了蝦皮才會再轉給賣家，所以沒人會這樣密賣家的」。

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