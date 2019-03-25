台積電有多操？他做2個月轉跳「薪水一半」公司　曝年薪百萬辛酸內幕

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

當人生變成「睜眼工作」、「閉眼睡覺」無限循環，不過卻可以擁有百萬年薪，這樣的生活你是否可以接受呢？有位網友就在PTT上表示，身邊朋友畢業後都搶著進台積電，但每個都做不到2個月就在喊累，好奇大家為什麼明知累卻還要搶著進去。對此網友也曝心酸內幕，表示大部分都還是為了錢，「反正都是要做，至少有錢。」

一位網友在PTT八卦板上發文，他認為台積電應該是留在台灣讀二類組「畢業出路的巔峰」，不用到兩年年資，年薪就可以破百，高一點還可上看至2、3百萬。他表示自己身邊有很多台清交二類組的朋友，不管是電機系、化工系、材料系或是機械系，大多都會選擇台積電當第一份工作。

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然而高薪之下自然也會需要高勞力付出，他表示每個進去台積電的朋友工作了2個月，就開始抱怨很累，「前天跟A同學打LOL，他也說他八點半才下班，老闆還要叫他讀書，下週要給大家上課。」而另一個B同學則是進去不到3個月，就跳去另外一間薪水不到現在一半的公司。令他不解的是，為什麼大家明知會累到翻掉，人生會變成「上班和睡覺」兩件事循環，卻還是要搶著進去？

▲上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

貼文一出，網友表示「反正都是要做，至少有錢」、「有點資產，有能力創業的根本沒人想去」、「生活品質重要多了，多那一點錢，呵」、「進GG的門檻相對低很多，只要二類科系都能進去」、「看單位啦，也是有爽到死的一個月領比別人多」、「剛當完兵去GG的最能撐下去」、「錢多好喝茶」、「台積電是給那些要逆轉人生的人去的，家裡有錢有房的寧願選能平衡的工作」。

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