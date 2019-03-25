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女大生過夜「血染床單」被撞見…潔癖男友撒謊騙爸獲萬讚　她直呼：太可愛

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▲▼床單,被單,房間,套房。（圖／示意圖／pixabay）

▲原PO不小心讓月經沾濕男友的床單。（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

一名就讀大學的女網友到男友家睡覺時，因為太累沒有感覺到月經流出，不小心把床單弄髒一片，而男友又是有潔癖的人，讓她非常緊張。不過男友沒有生氣，主動幫忙洗床單內褲之外，還為了她的形象著想，對以為他們在「做壞事」的爸爸撒謊說，那是「化妝品倒在床上」，體貼的行為讓她直呼「好可愛」。

原PO在Dcard上分享男友暖心的行徑獲得上萬讚，她說，2人白天在外面忙了一整天，晚上回家太累便早早就寢。原PO說，月經在睡到一半時上門，但因為太累所以一點感覺都沒有，直到早上起床才覺得下面濕濕的，趕緊趁男友去刷牙的空檔摸了一下床單，「結果發現月經流了一大灘在內褲跟睡褲上」。

請繼續往下閱讀...

▲睡覺,情侶,性愛,夫妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO睡醒後發現內、睡褲和床單都血紅一片，很怕觸怒有極度潔癖的男友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於準備考警察的男友是有極度潔癖的人，原PO害怕被臭罵一頓，卻又不知道該怎麼辦，只好先去浴室洗澡。「結果男友跟著過來，自己拿盆子蹲在旁邊幫我洗睡褲和內褲」，原PO說，一開始還覺得很髒，對男友很不好意思，不過男友爽快地說沒關係，讓她十分感動，「還滴到他的床單，他說沒關係的，再洗就好。」

男友的暖心舉動不只這樣，因為很愛吃超商一條12元的健達巧克力，還特地在載原PO上班前把3條巧克力塞進她的包包，「他說，妳今天上班帶著吃哦，回家還幫我把睡褲、內褲曬好。」原PO說，男友洗床單時被爸爸撞見，問他昨天晚上2人在幹嘛，男友卻說是「化妝品倒在床上」。

「你幹嘛不直接說是我的月經不小心滴出來」，原PO問男友，沒想到得到的回答是「不好啦，這樣會壞了妳的形象」，讓她立馬被萌暈，「男友好可愛，還為我著想」，「謝謝親愛的男友」。

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關鍵字：Dcard,月經

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