派對被吼「滾出去」！男惱羞開飛機「貼地死亡衝刺」撞妻　會場陷火海

▲ 維爾亞恩在一氣之下，直接駕機快速地飛過眾人眼前。（圖／翻攝自推特影片／Yusuf Abramjee）

國際中心／綜合報導

非洲南部國家波札那（Botswana）機師維爾亞恩（Charl Viljoen）因為在派對上和妻子娜塔莎（Natasha Viljoen）吵架，被其他人怒吼趕出會場後，竟然一氣之下，直接偷開附近的小型飛機，以低水平「死亡衝刺」的方式撞毀俱樂部，當場死於火海之中。慶幸的是，在場賓客和娜塔莎在事發前早已逃離會場，無人傷亡。

▼ 飛機直接以超高速低空貼地飛行的方式，撞入會場。

A pilot reportedly committed suicide in Botswana yesterday. VIDEO 1 pic.twitter.com/ZjTMKtytvS — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 2019年3月24日

根據英國《每日郵報》報導，目擊者表示，當時大家正在舉辦生產前的慶祝派對（BABY SHOWER），但維爾亞恩和妻子突然在會場吵架，甚至大打出手，「實際上他打了他妻子，於是每個人都請他滾出去（f**k off），因為沒有人會這樣對待女人」。

據悉，當時他離開後，直接偷走一架小型飛機King Air 200，多次低水平飛越會場上空，甚至還在機艙內致電朋友「妻子是否還在那」，讓會場內的民眾發覺事態不對勁，趕緊逃往外面躲避攻擊。

影片中可看到飛機幾乎以貼地的高度，快速衝向會場，最後瞬間陷入火海，附近13輛汽車全遭燒毀，維爾亞恩當場身亡，所幸無其他人傷亡。俱樂部對此表示，維爾亞恩根本「無權駕駛飛機」。

此事曝光後，許多人紛紛感到不可置信，「他到底怎麼了」、「他為什麼不能等她回家後再處理」、「為什麼要用這麼昂貴的方式自殺」、「如果想要自殺，也不該駕駛飛機衝向還在舉辦派對的俱樂部，這樣很自私」、「這已經不是自殺，而是恐怖份子」。

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▼ 維爾亞恩駕機自殺後，會場陷入一片火海，冒出濃濃黑煙。