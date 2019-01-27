邁向知識經濟轉型　非洲「鑽石王國」盼向大陸取經

▲波札那首都嘉柏隆里市容。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者馬叔安／綜合報導

根據陸媒報導，素有「鑽石王國」之稱的非洲國家波札那共和國（Republic of Botswana）將中國大陸作為改革的重要助力。據指出，波札那總統曾在就職演說時表示，將致力於帶領國家向知識經濟國家轉型。不過也有當地的華商表示，波札那市場有限，且貨幣波動大，不宜貿然投資。

據指出，波札那是一個位於非洲南部的內陸國，國土面積約58萬平方公里，人口約2百萬人，以新聞自由和個人財產權優勢著稱。波札那共和國南鄰南非，西邊為納米比亞，東北與辛巴威接壤，1966年9月30日脫離英國宣告獨立後，保留了西方殖民統治的政治、金融體系和鑽石開採業，主要礦藏為鑽石，其次為銅鎳（白銅）、煤、蘇打灰、鉑、金、錳等，已探明的銅鎳礦蘊藏量為4600萬噸，煤蘊藏量170億噸，因此擁有「鑽石王國」的稱號。

《環球時報》報導指出，在波札那日前舉辦的「2018全球博覽會」上，位於首都嘉柏隆里（Gaborone）的「創新中心」首席執行官波西瓦恩（Alan Boshwaen）表示，政府已設立專項基金，旨在支持創新企業，有些中國大陸的公司對加入「創新中心」表現出了強烈的興趣，「因為他們可以在這裡創建基地，以此為據點深耕非洲市場。」

▲波札那近年來致力於向知識經濟國家轉型。（圖／環球時報）

據了解，波札那對信息和通訊技術高度發展的中國寄予厚望，為尋找兩國在高新科技等產業的合作機會，波札那投資和貿易中心首席運營官塞萊羅（Reginald Selelo）每年都要去中國大陸幾次，先後訪問過北京、浙江、山東等地。他表示，波札那投資和貿易中心即將在上海設立海外辦公室，方便對接中國大陸的事務。

據了解，在非洲國家中，波札那政治局勢相對穩定，英語普及率和國民受教育程度較高，具有豐富的勞動力資源，因此吸引了一些投資者的目光。不過也有當地華商表示，波札那貨幣普拉（BWP）的波動較大，2005年1普拉能兌換0.2250美元，2018年大幅縮水至1普拉兌0.1044美元，其公司曾因此蒙受損失，另外，波札那市場規模小，具備較強消費能力的群體有限，貿然投資是大忌。