徐國勇躺著也中槍　郝龍斌聲援韓國瑜：身分證國旗「被消失」

▲韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪澳深廈，遭民進黨圍剿批賣台，前行政院長賴清德更要韓國瑜「只賣農產品，不賣身」。對此，國民黨副主席郝龍斌25日聲援韓國瑜，直言民進黨愛台灣都喊喊而已，連身分證國旗都「被消失」，此話讓推動新版身分證的內政部長徐國勇躺著也中槍。

韓國瑜率市府團隊赴港澳深廈進行交流，在港澳分別見了兩地特首和中聯辦主任，24日和深圳市委書記王偉中會面，25日會見國台辦主任劉結一，儘管此次出訪已為高雄簽下不少訂單，與中方人士見面仍引起爭議。賴清德24日也在臉書表示，韓國瑜可參考台南學甲漁民的作法，「只賣農產品，不賣身」。

▲韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，郝龍斌25日在臉書表示，民進黨是愛自己，不是愛台灣，賴清德酸韓國瑜，那兩岸開放30年，民進黨罵國民黨賣台也罵了30年，台灣有被任何人賣掉嗎？反倒是民進黨開口閉口愛台灣，愛了30年，台灣被惡整，從四「小龍」淪落為「小蟲」，連韓國、新加坡、香港的車尾燈都已看不到，現在越南、泰國都快超車台灣。

郝龍斌認為，民進黨當道，自己人雞犬升天位居文武要津，愛自己不遺餘力，愛台灣喊喊而己，手握中華民國政權，卻又處處要消滅中華民國，口中說不出中華民國國號、唱不出中華民國國歌，中華民國身分證上的國旗也將「被消失」；此外，如果去大陸、跟大陸涉台官員碰面就是賣台，「那賴清德、陳菊、謝長廷、陳水扁這些台獨工作者，怎麼也去賣台呢？」

▲徐國勇講身分證改版。（圖／記者楊亞璇攝）