蔡英文要韓國瑜聲明「台灣主權獨立」　王鴻薇：失職總統

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪港澳深廈，遭民進黨圍剿批賣台，連總統蔡英文人在海外也特別在臉書發文要韓國瑜聲明「台灣主權獨立」。面對民進黨圍剿，國民黨立法院黨團25日召開記者會聲援韓國瑜，而日前發動10萬連署徵召韓國瑜選總統的國民黨台北市議員王鴻薇也針對蔡英文的回應在臉書痛批，「失職總統」。

蔡英文「海洋民主之旅」25日行程來到諾魯共和國，對於同樣人同樣在大陸出訪的高雄市長韓國瑜，蔡英文25日也特別在臉書發文要韓國瑜告訴對方，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。」

對此，王鴻薇25日也在臉書發文聲援韓國瑜，她表示，韓國瑜這趟出訪，為農民爭取到26億元的訂單，數量之大，連農委會都望塵莫及，「可能是蔡政府對此眼紅，拚了命去質疑韓國瑜賣台，使勁的抹紅丶抹黑韓國瑜，代表拚經濟零分的民進黨急了，又在背後捅人一刀，人民只想過好日子，這麼微薄的願望，蔡英文為什麼要阻止？」

針對蔡英文向韓國瑜喊話，王鴻薇痛批，「不是說兩岸關係是您蔡大總統的職權嗎？現在又指使韓國瑜幫妳傳話，真是一個失職總統。」離韓國瑜返台還有一段時間，民進黨一定會無所不用其極的造謠中傷，一定要團結，揭穿不實謠言，讓韓國瑜安心的完成出訪任務。

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照／記者楊亞璇攝）