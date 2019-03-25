「讓民進黨氣死」　親中名嘴挺韓國瑜：為何不能見中聯辦？

▲韓國瑜在深圳接受聯訪。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜率市府團隊赴港澳深廈進行交流，在港澳分別見了兩地特首和中聯辦主任，24日和深圳市委書記王偉中會面，並有可能於25日晚上會見國台辦主任劉結一，儘管此次出訪已為高雄簽下不少訂單，與中方人士見面仍引起爭議。對此，資深媒體人黃智賢表示，「為什麼不能見中聯辦？」、「讓民進黨氣死好了」

高雄市長韓國瑜出訪港澳深廈，遭民進黨圍剿批賣台。蔡英文「海洋民主之旅」25日行程來到諾魯共和國，對於同樣人同樣在大陸出訪的高雄市長韓國瑜，蔡英文25日也特別在臉書發文要韓國瑜告訴對方，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。」

▲資深媒體人黃智賢。（圖／翻攝自「黃智賢世界」臉書）

對於民進黨圍剿韓國瑜，黃智賢25日在臉書粉絲專頁「黃智賢世界」發文表示，「民進黨不高興了，韓國瑜去香港，為什麼不能見中聯辦？見了就是承認香港的一國兩制？廢話，香港不是一國兩制是什麼？不能稱讚港珠澳大橋？儘管見。儘管真心讚美。讓民進黨氣死好了。那樣，台灣就超脫了。」

黃智賢日前在主持的政論節目上談及兩岸立場，卻收到「國家通訊傳播委員會」（NCC）的投訴公文，內容指她在主持節目時言論「過分親中」。當時黃智賢在臉書上直批，「我自己就是中國人，住在中國土地上。我不親中，是要親誰？」