賴清德新書曝光　宅神：保密到家有夠突然！厲害！

▲賴清德的新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」。（圖／翻攝自「天下文化」官網）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，正面迎擊爭取連任的總統蔡英文，為政壇丟下一顆震撼彈。如今賴清德的新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」在網路書店悄悄上架，連「宅神」朱學恒都說，「保密到家有夠突然，厲害厲害」。

賴清德的新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」，其作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐畢業於國立政治大學新聞系學士、英國里茲大學傳播學碩士，譯有《新聞採訪》、《品牌策略》，著有《打鐵街少年：謝長廷的故事》、《逆中求勝：謝長廷的生命美學》，曾擔任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

透過郭瓊俐長期跟訪和梳理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的建樹，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。

賴清德的新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」在網路書店悄悄上架。對此，朱學恒25日在臉書表示，「保密到家有夠突然！厲害！」