8個月後又是一條好漢！　傅崐萁將提前於4/18出獄

▲花蓮前縣長傅崐萁因涉合機炒股案遭判刑8個月，入獄前傅崐萁高喊「八個月後又是一條好漢！」。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮前縣長傅崐萁因涉合機炒股案遭判刑8個月定讞，去年9月25日入獄前傅崐萁高喊「八個月後又是一條好漢！」，日前傅向法院聲請2011年與妻「假離婚」偽造文書案合併執行，扣除前案易科罰金已執行完畢，傅將提前至下月18日出獄。

去年中秋節過後，傅崐萁牽著妻子徐榛蔚的手，在支持者高喊「傅崐萁加油、花蓮人加油！」聲援下，痛批蔡政府政治追殺，但仍會勇敢面對「八個月後又是一條好漢」！步入花蓮地檢署報到，隨後發監花蓮監獄，刑期預計至2019年5月24日。

不過日前傅崐萁向法院聲請要求與2011年假離婚偽造文書案子合併，法院最後判處二案應執行刑為1年1個月，扣除前案6個月已執行完畢，只剩7個月刑期，因此傅崐萁確定下月24日就能刑滿；花蓮監獄另指出，由於傅在獄中表現良好，可依據行刑累進處遇條例規定，再縮短刑期提前6~7日出獄。

前立法院長王金平17日來花蓮與縣長徐榛蔚一同出席道教法會，當時王金平面對媒體詢問時還特別強調不會去探監，另外還說，「等下月出獄，見面機會多得很」。花監也證實，傅崐萁目前服刑期滿半年，在獄中起居作息正常、表現良好。

傅崐萁目前已晉至第二級處遇，依據行刑累進處遇條例及施行細則規定，受刑人刑期6個月以上編級處遇，當月成績達10分者，每執行1個月予以縮短刑期，傅崐萁在2月晉從四級為第三級，依規定可以提前6天出獄。