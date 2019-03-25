　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

8個月後又是一條好漢！　傅崐萁將提前於4/18出獄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮前縣長傅崐萁因涉合機炒股案遭判刑8個月，入獄前傅崐萁高喊「八個月後又是一條好漢！」。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

花蓮前縣長傅崐萁因涉合機炒股案遭判刑8個月，入獄前傅崐萁高喊「八個月後又是一條好漢！」。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮前縣長傅崐萁因涉合機炒股案遭判刑8個月定讞，去年9月25日入獄前傅崐萁高喊「八個月後又是一條好漢！」，日前傅向法院聲請2011年與妻「假離婚」偽造文書案合併執行，扣除前案易科罰金已執行完畢，傅將提前至下月18日出獄。

去年中秋節過後，傅崐萁牽著妻子徐榛蔚的手，在支持者高喊「傅崐萁加油、花蓮人加油！」聲援下，痛批蔡政府政治追殺，但仍會勇敢面對「八個月後又是一條好漢」！步入花蓮地檢署報到，隨後發監花蓮監獄，刑期預計至2019年5月24日。

不過日前傅崐萁向法院聲請要求與2011年假離婚偽造文書案子合併，法院最後判處二案應執行刑為1年1個月，扣除前案6個月已執行完畢，只剩7個月刑期，因此傅崐萁確定下月24日就能刑滿；花蓮監獄另指出，由於傅在獄中表現良好，可依據行刑累進處遇條例規定，再縮短刑期提前6~7日出獄。

前立法院長王金平17日來花蓮與縣長徐榛蔚一同出席道教法會，當時王金平面對媒體詢問時還特別強調不會去探監，另外還說，「等下月出獄，見面機會多得很」。花監也證實，傅崐萁目前服刑期滿半年，在獄中起居作息正常、表現良好。

傅崐萁目前已晉至第二級處遇，依據行刑累進處遇條例及施行細則規定，受刑人刑期6個月以上編級處遇，當月成績達10分者，每執行1個月予以縮短刑期，傅崐萁在2月晉從四級為第三級，依規定可以提前6天出獄。

ET快訊
只花15元買報紙幸運中千萬！小7、全家開出5張特別獎
寶島電競格鬥哥太神！「ET」林家弘一屆賽事連拿四冠
「模範老公」瞞孕妻偷買春！錢付了被放鳥…產後仍狂查資料
星國情侶「棄嬰裝垃圾袋」丟廚餘桶　法醫初判：女嬰為活胎

關鍵字：好漢,傅崐萁,服刑,8個月,提前,出獄,假離婚,政治追殺,累進處遇,王金平

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「2個媽媽」辯只打腳掌　11歲女童全身傷急救20天死亡

「我腸子跑出來了！」汐止砍人驚悚畫面曝　他陪討1萬債務慘遭切腹

姐弟戀變調！20歲工地男疑殺死41歲超商姐再自殘　下午解剖釐清死因

台中BMW高速撞路樹「1男噴飛5米」　駕駛可能把油門當煞車踩

請體諒牠！失聰大狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki在大火中救全家

國三生段考前狂玩線上遊戲　「父碎念拔主機」他竟寫遺書跳樓亡

試讀5天驚見孩子「大面積瘀傷」！幼兒園冷回：都幫忙照顧了還想怎樣

新店高三女外出影印離奇失蹤3天！　家屬急PO網協尋

11歲女童「急救20天」身亡！她們只認打腳底板...乾媽暴怒：不要亂寫

通姦未侵害配偶性自主和名譽　法官判王傳家外遇無罪

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

試讀5天驚見孩子「大面積瘀傷」！幼兒園冷回：都幫忙照顧了還想怎樣

新店高三女外出影印離奇失蹤3天！　家屬急PO網協尋

11歲女童「急救20天」身亡！她們只認打腳底板...乾媽暴怒：不要亂寫

通姦未侵害配偶性自主和名譽　法官判王傳家外遇無罪

泰女來台觀光大談異國戀　生黑戶寶寶「簽證逾期」回不了家

假冒公務員「監控存款」5度詐騙　惡男判賠520萬元

影／驚悚！新加坡情侶「裝垃圾袋」廚餘桶棄嬰　法醫初判：女嬰為活胎

深夜尾隨高中妹回家　噁男「給我臉書」直接熊抱：以為雙方都有意思

8個月後又是一條好漢！　傅崐萁將提前於4/18出獄

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

「讓民進黨氣死」　親中名嘴挺韓國瑜：為何不能見中聯辦？

貓咪半夜都在幹嘛？鏟屎官架攝影機揭秘　網一看抖：真的可怕

試讀5天驚見孩子「大面積瘀傷」！幼兒園冷回：都幫忙照顧了還想怎樣

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打

雄獅旅行社擬配發3.8元現金股利　殖利率達4.19％

他在「嘉義超商」花15元買報紙幸運中千萬！小7、全家開出5張特別獎

女力當家　2018大台北女性購屋佔比57%

性感美喵「必殺3姿勢」撩奴才　5千人笑翻：後面的快掛了！

韓國瑜見中聯辦　陸委會：違法最高可罰50萬

工廠空汙監測數據不能信！環保署慘被轟一點作為都沒有

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

社會熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：..

超商ATM領太久挨打　他1hr..

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅..

少女遭父性侵　嬤打罵：妳這三八

酒駕噴飛摔30m護欄慘死　女友..

高雄氣爆人孔蓋深夜炸飛　上千戶..

姊弟戀血案驚爆女裸屍　專家：讓..

大同男動脈破裂命危　身旁詭躺女..

獨／2個媽辯只打腳掌　女童20..

吸毒女懷孕8月邊說邊嘔吐　警傻..

男酒駕墜30m高架亡　女友：前..

姐弟戀差21歲　20歲男疑殺店..

超豪華！天道盟「濟公」告別式花..

更多熱門

相關新聞

王金平批：長者不仁幼者就可不義

前立法院長王金平宣布參選2020總統大選，對於國民黨擬以「徵召領表」方式，徵召高雄市長韓國瑜，王金平25日表示，這種初選徵召方式會有很大後遺症，他同時還以「長者不仁，幼者不義」一言回批，並強調自己參選決心。

徵召韓國瑜　王金平：這有原則？

黨中央徵召登記2020初選　韓國瑜表態了

影／吳徵召韓國瑜登記：公平又「沒特殊待遇」

2020改徵召韓國瑜領表？葉元之開砲

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面