吳、朱互槓「徵召韓國瑜」　王金平：初選1個月變3次有原則嗎？





▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平24日現身雲林斗六朝龍宮舉行的祝壽祈安繞境，關於黨內傳出要以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選，使得黨內初選內容在一個月內變了3次，王金平面對媒體詢問時表示，「你想呢？這樣有原則嗎？」

對於朝龍宮玄天上帝首度進行地方祈安遶境，王金平24日中午也特別趕到了現場，除了請大家給予支持，讓他順利通過黨內初選外，王金平也強調，一旦勝選，就要打造安和樂利的社會，訴求3大要點包括：追求國家安全、社會安定，以及經濟發展，讓兩岸能穩定和平，台灣也可以成為繁榮國度。

面對國民黨主席吳敦義坦言有徵召韓國瑜領表參加總統初選的計畫，使國民黨內初選1個月變了3次，會不會沒有原則，王金平回應時表示，「你想呢？這樣有原則嗎？」而王金平這個回答，剛好也呼應了自己的粉絲專頁在23日曾PＯ文形容，「面對一變再變的好球帶，投手怎麼辦？」

至於沒有跟下午才到場的前總統馬英九同台，王金平則表示，因為自己要參選總統，行程比較多，並沒有刻意錯開。

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