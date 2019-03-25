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朱王齊砲國民黨初選徵召韓國瑜　王金平警告：長者不仁幼者就可不義

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▲▼台北市各黨部主管餐會-王金平。（圖／記者黃克翔攝）

▲王金平。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平宣布參選2020總統大選，對於國民黨擬以「徵召領表」方式，徵召高雄市長韓國瑜，王金平25日表示，這種初選徵召方式會有很大後遺症，他同時還以一句相當有警告意味的話回應「長者不仁，幼者就可以不義」，並強調自己參選決心。

日前傳出國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。王金平認為，如果黨內依照既定方式參選，參選人都沒話講，但是目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方；媒體詢問是否參選到底，王金平說已經說很多次，之後表示「長者不仁、幼者不義」，這是社會公道的道理。

面對國民黨主席吳敦義坦言有徵召韓國瑜領表參加總統初選的計畫，王金平日前也表示，無論是「民調70%、黨員投票30％」、「萬分之一徵召」還是「徵召初選」，這個初選制度在一個月內變了3次，「面對一變再變的好球帶，投手怎麼辦？」也質疑，「這樣有原則嗎？」

對於國民黨擬徵召韓國瑜領表初選，同樣也是要參選2020總統的前新北市長朱立倫24日也表示，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

朱立倫認為，黨中央徵召有明確規定，沒有「徵召式初選」，該徵召就徵召，除非日後制定新規定，不然徵召就是徵召，初選就是初選。

▲▼吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

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