第2波全台掃雨！「終極14℃」變色北台　冷2天直線飆回28℃夏天

▲第2波全台掃雨！還有一波鋒面將報到。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

乍暖還寒，中央氣象局表示，這波較強的東北季風將影響至24日（周日），中部以北低溫仍只有15度，北部甚至下探14度，且受華南雲系持續東移，全台降雨機率仍偏高，降雨熱點落在北東地區，除了南部平地，各地也都有局部陣雨。預估25日（下周一）將有另一波鋒面通過掃雨，一直到26日（下周二）才逐漸放晴回暖。

氣象局預報，這波較強的東北季風會持續影響24日清晨，中部以北及宜花低溫約15、16度，北部局部地區可能有14度左右低溫，南部及台東低溫約17度。白天起，東北季風會稍減弱，各地高溫回升幅度不大，僅1至2度；受華南雲系持續影響，全台降雨機率仍偏高，北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨範圍較廣，其他地區除南部平地為多雲之外，也都有局部短暫陣雨。

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▲較強東北季風「終極14℃」！北台灣溫度分布圖變了色。



▲冷2天直線飆回28℃夏天。



預估25日有另一波鋒面通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，降雨鋒面通過時會較為明顯；26日台灣附近水氣減少，各地大多轉為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。27日（下周三）開始吹南風，氣溫明顯回升到24至28度，感覺又像回到夏天。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，受到東北季風帶來較涼空氣影響，各地偏涼，北台灣感受尤其明顯，白天高溫只有15至17度左右，南部影響較小，高溫仍有25度以上，入夜到24日清晨為這波冷空氣最強時候，北台灣空曠地區低溫下探14度，中部、花東16度，南部18度，整體而言越往南影響越小，越往北濕涼感受越顯著。

彭啟明指出，24日白天起冷空氣稍減弱，溫度可略微回升，不過因為還是有較多的雲量及下雨機會，整體仍較偏涼，溫度回升幅度有限。25日下半天微弱鋒面掠過，中北部、東半部仍有下雨機會，26日白天起鋒面遠離，天氣才會趨於穩定，27、28日南風增強，暖空氣北上，全台又會恢復到暖熱晴朗的天氣，再下一波鋒面要等到29日（下周五）才會影響台灣。