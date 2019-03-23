北台灣週末濕冷低溫下探14度　下週二好轉

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到華南雲系、東北季風影響，全台除了高屏地區外普遍感覺涼冷，中部以北甚至因為雨勢明顯會感覺濕冷，這波天氣型態要到下週二才會好轉。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(23)日隨著華南雲系東移，水氣將明顯增多，各地降雨機率提高，轉為有局部短暫陣雨的天氣，其中西半部雨勢較為明顯，東北部整天降雨機率都偏高、花東到下半天降雨也會明顯。

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▲累積雨量圖。

隨著東北季風持續增強，氣溫也會再下降，清晨最低溫出現在新北市富貴角12.8度，白天中部以北低溫約15、16度，其他地方則在17-19度，除高屏外普遍都有涼甚至冷的感覺，尤其中南部及花東相較今天將明顯轉涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(23)日各地雲量多，皆有局部短暫降雨的機率，迎風面降雨較明顯，背風面雨量較少；中部以北天氣濕冷。明(24)日清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫仍在13、14度，台北市也大約在15度左右；應注意保暖。

▲溫度分布圖。

明(24)日上午至下週一(25日)東北季風逐漸減弱，氣溫逐日緩升；迎風面及華南移出的水氣仍多，中部以北及東半部有局部雨；北台灣仍較濕涼。

下週二至週四(26至28日)水氣減少、天氣好轉，氣溫回升幅度也較大，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。下週五(29日)另一鋒面抵達，中部以北轉有雨，氣溫降、再轉濕涼。