影／高溫「怒神式狂降10℃」！越晚越冷...中部以北超有感　這波最冷時間曝光

記者許凱彰／台北報導

根據中央氣象局表示，22日鋒面通過，中部以北轉有短暫雨，緊接著東北季風增強影響，明顯轉涼將降10度左右，入夜後到23日（周六）清晨各地都有涼意，北台灣下探15度，其他地區也只有17度左右，預估這波冷空氣將持續3天。據了解，最冷的時候將會落在23日至24日（周日）清晨，25日開始又會有一波東北季風南下。

▲這波最冷的時間曝光，將會落在周六至周日清晨。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」粉絲專頁上指出，22日至24日早上因為鋒面過境，降雨範圍會逐漸向南擴展。東北季風增強、今日中部以北氣溫驟降，愈晚愈冷，北台灣今晚將降至14、15度，台北市也會降至16度左右：明日中部以北天氣濕冷，明日、周日兩天的的清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右，台北市大約15度。

▲22日越晚越冷。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

據了解，未來幾天天氣受到東北季風影響，22日到23日上午都是屬於較濕冷的狀況，23日下午轉為乾冷，24日東北季風稍減弱天氣會好轉，到了25、26日，將迎來新一波較弱東北季風，掠過台灣時會帶來水氣，迎風面又會轉為濕涼，不過確切天氣狀況還需要觀察。

此外，氣象局預估23至24日（周六至周日）清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。24日白天起東北季風稍減弱，北台灣氣溫略回升，但25、26日（下周一、二）東北季風再度影響，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，27日（下周三）氣溫才明顯回升，各地多雲到晴。