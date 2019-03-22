北台灣大降溫！越晚越冷下探13度　「乍暖還寒最難將息」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風增強緣故，今天(22日)高溫跟昨天相比驟降10度，而且會越晚越冷。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今(22)日鋒面通過，水氣增多，清晨開始北台灣雲量漸增、有局部短暫雨，中部、東半部地區及南部山區下午也將轉為有局部短暫降雨的天氣型態。

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鋒面通過後緊接著東北季風增強影響，北部天氣明顯轉涼，高溫和21日相比有近10度左右的降幅，白天高溫僅約21、22度，其他地區影響較小，東半部高溫25-28度，中南部高溫29-31度，但入夜有涼意，北台灣低溫約15、16度，其他低溫17-19度。

▲累積雨量圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(22)日至週(24)日晨鋒面過境，降雨範圍逐漸向南擴展：今日將逐漸影響至中部、明(23)日南部亦有降雨機率。

東北季風增強、今日中部以北氣溫驟降，愈晚愈冷，北台灣今晚將降至14、15度，台北市也會降至16度左右：明日中部以北天氣濕冷，明日、週日兩天的的清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右，台北市大約15度；「乍暖還寒，最難將息」，應注意調適，不可輕忽！

▲溫度分布圖。（圖／翻攝中央氣象局）



吳德榮透露，週(24)日上午起至下週三(27日)東北季風減弱，氣溫逐日緩升；週日、下週一(25日)迎風面及華南移出水氣仍多，北部、東半部及山區有局部短暫雨，中部有時也受到影響；北台灣仍濕涼。下週二(26日)、三北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面天氣較穩定，氣溫回升幅度也較大。