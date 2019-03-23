　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大甲媽嫁女兒「不要100只要99對」　顏清標：象徵長長久久

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 大甲媽嫁女兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲大甲媽嫁女兒，新人甜蜜放閃。（圖／翻攝自大甲媽嫁女兒臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮23日下午舉行第六屆大甲媽嫁女兒集團婚禮，99對新人在媽祖見證和祝福之下，攜手走向人生另一階段，現場新人們又摟又親，甜蜜放閃，幸福全寫在臉上，鎮瀾宮董事長顏清標表示，有人建議為何不是100對，而是99對，因為99象徵婚姻長長久久，他也期許新人早生貴子，相互「吞忍」。

▲▼ 大甲媽嫁女兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲大甲媽嫁女兒，限定99對。（摘自大甲媽嫁女兒臉書，下同）

大甲媽嫁女兒集團婚禮，每年都吸引非常多新人搶快報名，因為不但有媽祖加持和福證，主辦單位還贈送12項好禮，讓新人們少花很多費用，而婚禮過程中亦是充滿濃濃的傳統古禮迎親氛圍，鎮瀾宮不但為每對新人準備百萬名車作為禮車，還有鑼鼓車作為開路前導車，沿路接受民眾祝福，場面浩大。

▲▼ 大甲媽嫁女兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

顏清標表示，99輛的百萬禮車全是朋友免費借用，就是要讓新人們少花點錢，此外，鎮瀾宮還準備真鑽對戒等12項好禮，而在媽祖見證下，每年都吸引海內外新人報名參加，今年就有來自加拿大的新人，特地回來台中辦婚禮。

有人曾建議集團結婚為何不是100對，取個整數，顏說，限定99對，象徵婚姻長長久久，他以一個阿祖的身分建議新人，彼此要恩恩愛愛一輩子，互相「吞忍」，並且早生貴子。

▲▼ 大甲媽嫁女兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

顏清標為了緩和現場嚴肅氣氛，當場還開副市長楊瓊瓔玩笑，他說，剛剛新人們彼此吻得甜滋滋的，不知單身的楊瓊瓔心裡有沒有很羨慕，楊則笑著回說，祝福啦。

▲▼ 大甲媽嫁女兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲顏清標上香祈求新人永浴愛河。（摘自大甲媽嫁女兒臉書）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，不論是百萬名車當禮車、贈送名貴好禮以及走星光大道，都是要提供新人們五星級的感受，讓他們永生難忘，他並祝福新人們百年好合、多多生小孩。

ET快訊
新員工煮水都不會！老闆看「水壺方位」崩潰　網友：長知識
快訊／歐陽娜娜一中後首發聲！　「團結起來，讓祖國為我們驕傲」
上班11小時領1千！離職收「撂兄弟簡訊」　老闆：您惹不起
周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲落下欣慰的淚水

關鍵字：大甲媽嫁女兒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／21歲妹深夜「手拿鮮花墜愛河」　男岸邊手拿水管hold住：我們在玩

台中夜店MUSE酒客安管打群架　警佈「辣椒陣法讓6人秒變俗辣」

「辱警奴才哥」向警借錢「測試愛心」　網怒灌爆臉書

「見穿制服女學生會衝動」　男看完A片大馬路強拉小學女童猥褻

PTT點名「釣魚濫訴不歡迎」　「小芬」求償12萬反被法院認證

「超喜歡和妳OO」腥妻認和小王無數次：不記得在哪…丈夫提告結果悶爆

若韓國瑜考慮選總統　李佳芬：會叫他去洗衣服，冷靜一下

密談34分鐘！韓國瑜會見澳門特首　李佳芬隨行熱情揮手

被海豚融化卻狂被問韓國瑜　蔡英文哀號：為什麼都是他

躺基隆海邊！暖弟爆衝「偷塞橘子」擔憂：心情還好嗎　嫩模心暖：第3位了

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

躺基隆海邊！暖弟爆衝「偷塞橘子」擔憂：心情還好嗎　嫩模心暖：第3位了

華南雲雨、鋒面接力「降雨天氣再兩天」　週三起明顯回暖

大甲媽嫁女兒「不要100只要99對」　顏清標：象徵長長久久

影／紀念鄭南榕逝世30年　葉菊蘭：台灣的言論自由最大挑戰是大陸

新員工煮水！老闆一看「水壺方位」崩潰：煮都不會　網全迷茫…真相長知識

影／台灣電影院「觀影氛圍」爆讚！　這7點讓大陸網友超羨慕

搶不到65折早鳥票！網友驚揭「搜刮」內幕　高鐵回應了

「藝壇變調鳥」李錫奇逝世飛往天國　後輩悼：像磁鐵一樣的大師

驚！警察對兒童開出紅單　家長竟說好開心…原來是體驗營

禪淨共修祈福法會　萬人燃心燈祈世界和平

UBA／球來就投！　吳彥侖帶領義守射垮台師大「老四驚奇」

火燒床墊害女重傷！母淚眼照顧2個月…最後看著她死在病床

UBA／進決賽創隊史最佳　謝玉娟：以為會哭但很想笑

寶寶是這樣長大的　宏其婦幼「小小護師營」慶兒童節

他們養的雞聽莫札特長大　華僑兄弟檔翻身新加坡最大品牌雞供應商

購物成癮欠百萬卡債！假貴婦親餵女兒老鼠藥　還讓她裸屍曝荒野　

表揚優秀農民　徐榛蔚：成立有機研究中心做農民堅強後盾

瑞穗柚花季系列活動健走先登場　全程3公里柚花直飄香

浪浪Hola險遭安樂死變身特戰犬　狗班長昂首500公里長行軍

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

生活熱門新聞

　

盯女屍胸部：顏色好深　修復師重..

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

遭私訊看照！桃園妹開腿露3點回..

上班11小時領1千！男離職秒收..

娃娃機夾到iPhone　開箱真..

媽媽1打1搭捷運　小學生秒讓座..

女友7年劈腿3次！他竟求復合：..

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長..

高麗菜1顆只賣10元！公嬤丟3..

送6千元名牌皮夾！竟有別人健保..

殯葬父幫慶生！背後傳詭異女聲「..

男友媽堅持「全素婚禮」網正反戰..

春遊補助要來了！各縣市加碼方案..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

　

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

盯女屍胸部：顏色好深　修復師重病

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面