大甲媽嫁女兒「不要100只要99對」　顏清標：象徵長長久久

▲大甲媽嫁女兒，新人甜蜜放閃。（圖／翻攝自大甲媽嫁女兒臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮23日下午舉行第六屆大甲媽嫁女兒集團婚禮，99對新人在媽祖見證和祝福之下，攜手走向人生另一階段，現場新人們又摟又親，甜蜜放閃，幸福全寫在臉上，鎮瀾宮董事長顏清標表示，有人建議為何不是100對，而是99對，因為99象徵婚姻長長久久，他也期許新人早生貴子，相互「吞忍」。

請繼續往下閱讀...

▲大甲媽嫁女兒，限定99對。（摘自大甲媽嫁女兒臉書，下同）

大甲媽嫁女兒集團婚禮，每年都吸引非常多新人搶快報名，因為不但有媽祖加持和福證，主辦單位還贈送12項好禮，讓新人們少花很多費用，而婚禮過程中亦是充滿濃濃的傳統古禮迎親氛圍，鎮瀾宮不但為每對新人準備百萬名車作為禮車，還有鑼鼓車作為開路前導車，沿路接受民眾祝福，場面浩大。

顏清標表示，99輛的百萬禮車全是朋友免費借用，就是要讓新人們少花點錢，此外，鎮瀾宮還準備真鑽對戒等12項好禮，而在媽祖見證下，每年都吸引海內外新人報名參加，今年就有來自加拿大的新人，特地回來台中辦婚禮。

有人曾建議集團結婚為何不是100對，取個整數，顏說，限定99對，象徵婚姻長長久久，他以一個阿祖的身分建議新人，彼此要恩恩愛愛一輩子，互相「吞忍」，並且早生貴子。

顏清標為了緩和現場嚴肅氣氛，當場還開副市長楊瓊瓔玩笑，他說，剛剛新人們彼此吻得甜滋滋的，不知單身的楊瓊瓔心裡有沒有很羨慕，楊則笑著回說，祝福啦。

▲顏清標上香祈求新人永浴愛河。（摘自大甲媽嫁女兒臉書）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，不論是百萬名車當禮車、贈送名貴好禮以及走星光大道，都是要提供新人們五星級的感受，讓他們永生難忘，他並祝福新人們百年好合、多多生小孩。