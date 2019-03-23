上陣父子兵　「父親變師傅」合力查緝通緝犯到案

▲台東縣警察局成功分局警察父子檔，王正義及王偉安合力逮捕通緝犯。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣警察局成功分局警察父子檔，都蘭派出所警員王正義及新豐派出所警員王偉安，日前在休假一同外出用餐時，發現遭台東地檢通緝之羅姓男子騎車經過，父親王正義眼尖馬上認出，父子2人一邊跟蹤一邊通報支援，最後偕同到場支援的警力一同將犯嫌查緝到案。

王正義從警30餘年，憑著長年累積的辦案經驗與高敏感度，相關治安人口與通緝犯資料及長相過目不忘，維護轄區治安不遺餘力。兒子王偉安亦傳承父親衣缽，雖然從警年資3年尚淺，但在父親多年經驗的傾囊相授下，功力亦大有增進。

王父時常提醒兒子，警察除了應具備專業能力與機敏反應外，對轄區案件與民眾尋求協助時，應具正義感與同理心來維持服務熱誠，才能勝任警察工作。

成功分局表示，當王正義開車載著也在休假的兒子偉安去用餐享受天倫之樂，未料在路程中發現遭台東地檢通緝之羅姓男子騎乘機車從父子倆面前經過。

王正義認出逃犯身分後，立刻將父親的角色轉變為「師傅」，當場對兒子面授機宜，父子倆先行低調跟蹤尾隨，同時聯繫都蘭派出所警力協助，於支援警力到達後合力將羅男緝拿歸案，讓其直呼「那欸阿捏！」。