精心變造車牌飛車搶夜歸女皮包　他得手傻眼…根本沒錢

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名有毒品、搶奪前科的男子，因遭到通緝沒有工作缺錢花用，竟跟友人借機車，重操舊業飛車強奪街上夜歸女子皮包，警方接獲受害人報案後，48小時內就將他逮補，他落網後抱怨搶來的皮包裡一塊錢都沒有，訊後依搶奪罪移送。

▲林姓通緝犯缺錢花用，借機車變造車牌強奪夜歸女皮包（左紅圈為李女，右紅圈為林男）。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，林姓男子（35歲，毒品、搶奪前科）因遭通緝沒有工作，日前缺錢花用，於是向田姓女性友人（47歲）借一部機車，將車牌用黑膠帶變造號碼，在新北市中和區中山路二段一帶騎車閒晃，尋找下手目標。

▼林姓通緝犯缺錢花用，借機車變造車牌強奪夜歸女皮包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男當天晚間10時許，看到李姓被害女子（29歲）獨自走在巷內，見四周無人時，飛車搶奪她手上的皮包；李女被搶後驚慌失措，跑到轄區派出所報警，警方立即成立專案小組，調閱相關監視器以車追人。

警方先找到車主田女，再循線鎖定通緝的林男，不到48小時埋伏住家將林男逮補到案，他坦承犯案卻不斷抱怨，得手後發現，皮包內完全沒有現金，只有身分證件、提款卡、存摺、信用卡等物，訊後依搶奪罪移送偵辦。

▼林姓通緝犯缺錢花用，借機車變造車牌強奪夜歸女皮包，得手傻眼，裡面只有提款卡跟身分證件，根本沒有現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林姓通緝犯依搶奪罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）