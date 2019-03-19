陸警抓通緝犯放「兒時嫩照」　網笑爛：以為哪個孩子又走丟了

▲陸警發布懸賞通報，不過卻用了通緝犯孩童時期的照片引來批評。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

雲南鎮雄縣警方今（19）日發布懸賞通報，公布了100名在逃嫌犯的照片。不過眼尖的網友卻發現，排名第24名的逃犯吉慶海，竟被警方用了兒童時期的「嫩照」；網友直言，警方此舉根本逮不到人，「沒點開圖我以為哪個孩子又走丟了，根本是最搞笑通緝」。

綜合陸媒報導，雲南鎮雄警方今天發布懸賞通報，公佈了100名逃犯的所犯案件基本訊息及照片。警方表示，對提供準確線索、協助公安機關抓獲此次懸賞通緝在逃犯罪嫌疑人的單位和個人，將按相關規定給予人民幣1000（約新台幣4587元，下同）元至20000元不等的現金獎勵，並對舉報人的個人訊息嚴格保密。

▲若照通緝令上的資料比對，該名通緝犯今年已17歲。（圖／翻攝自微博）

若照通緝令上的資料來看，排名第24位的逃犯吉慶海今年已17歲，但警方卻用了一張其兒童時的照片。對此，警方回應稱，犯案時的照片比較模糊，只有這張兒童照比較清晰，「他的五官不會變，仔細看五官，看他的鼻子，眼睛、耳朵、嘴巴、眉毛，這些不會變的，歡迎舉報。」

消息在網路曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表示「沒點開圖我以為哪個孩子又丟了」、「還以為哪個幼稚園小朋友犯法了呢」、「你這樣還不如請高手畫一張」、「這個怎麼能找到人，現在都17了」、「第一眼看真當人口販子又拐賣孩子了」。