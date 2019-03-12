通緝犯見「帥警」心虛落跑　直呼：哪有警察那麼高！　　

▲黃姓通緝犯一見「高帥員警」在身旁，心虛立即違規逃跑，自曝通緝犯身份。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

因恐嚇及詐欺遭通緝的黃姓男子，日前騎車返家途中，停等紅燈時轉頭赫見身高192公分的劉姓員警，黃男一時心虛，竟立刻違規迴轉逃跑，反而引起警攔查，自曝通緝犯身份，黃男後向警稱：「哪有那麼高的警察！」因看到覺得很驚恐，下意識才想逃離；警訊後解送台中地檢署歸案。

▲員警劉源昇身高192公分，外型帥氣吸睛。



第一警分局大誠所表示，員警劉源昇、施雅涵9日在中區中華路一段、中山路口時，見黃男紅燈迴轉上前盤查，經查黃男有毀損、恐嚇及公共危險等前科，且為台中、桃園地檢署所發布恐嚇及詐欺通緝犯。對於為何突然迴轉，黃男向警稱，因劉員身高太高了，感到驚恐才想要逃離，直呼「哪有那麼高的警察！」，讓警聽了也不禁笑了。

▲▼員警劉源昇與同為警職的未婚妻楊舒婷將步入禮堂，預計3月底訂婚、5月中旬結婚。



身高192公分的員警劉源昇投入警界工作1年多，與同為警職的楊舒婷為男女朋友，更曾替警察局員工限定帽T及棒球帽擔任模特兒，有警界「神雕俠侶」之稱；劉源昇也透露今年就要跟女友步入禮堂，提及求婚過程也超浪漫，去年2人赴日旅遊，在東京鐵塔熄燈瞬間，楊下跪持鑽戒求婚，讓女友超感動落淚嬌喊「我願意！」，2人已於去年拍完婚紗照，預計3月底訂婚、5月中旬結婚。