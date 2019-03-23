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「勤洗手，預防腸病毒」　黃偉哲：濕搓沖捧擦腸病毒嘸免驚！

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▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強宣導正確校園腸病毒防疫觀念，台南市政府3月23日上午在新營區新泰國小，舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲、衛福部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳、衛生局局長陳怡與教育局副局長王崑源，一同以行動宣導手部衛生觀念。

▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

腸病毒目前在社區雖屬低度流行，以克沙奇病毒輕症為主，但腸病毒71型自2012年後已未出現大規模流行疫情，目前3歲以下的幼兒大多未曾感染過，又腸病毒伊科11型曾於年前全台社區出現一波流行，造成新生兒或嬰幼兒感染；因此，市府希望透過宣導落實執行手部衛生及居家環境消毒等防疫基本功，守護自己與他人健康，以達防治腸病毒之目標。

▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

為強化社區合作宣導，邀請學甲區頑皮世界野生動物園吉祥物－藪貓，帶領黃偉哲市長等人入場，緊接著新泰國小學生舞蹈表演，舞蹈曲目為「臆謎猜」，小朋友年紀雖輕，卻各個身懷舞藝，表演展現學生熱情舞動，活潑可愛，表演時口號融入本次活動主軸「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」，強調手部衛生重要性。

▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長以「錦囊妙計」宣導正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，宣導洗手5時機：「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」，呼籲全校師生要確實做到，針對環境消毒，現場以大型漂白水教具，告訴師生「500ppm稀釋漂白水」泡製口訣：「5湯匙（100c.c.）漂白水加入8瓶（1250 c.c.）共10公升清水，用於一般環境清潔，例如課桌椅、地板清潔及玩具消毒」，並邀請新泰國小學生代表，以特製洗手台教具，現場示範正確洗手步驟；接著黃偉哲市長等人、頑皮世界野生動物園吉祥物－藪貓及全校師生，以輕鬆活潑的洗手歌舞表演與台下學生熱烈互動，讓推廣腸病毒防治教育活動寓教於樂。

▲台南市政府舉辦「濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！」腸病毒防治誓師活動，由市長黃偉哲等人一同以行動宣導手部衛生觀念。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

最後為強調台南市政府從上到下對抗腸病毒疫情的決心，由黃偉哲市長帶領全校師生宣誓「個人勤洗手、環境要消毒、預防腸病毒！」，希望透過學校、家庭衛教來深入社區民眾，以提升市民健康促進、傳染病防治的守護健康觀念。

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關鍵字：勤洗手,腸病毒,黃偉哲,濕搓沖捧擦

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