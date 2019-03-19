黃偉哲上任90天　市府急推短片展現成果

▲台南市長黃偉哲上任90天，推出成果短片宣傳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任近90天，台南市政府3月19日發表「台南市長的90天」短片，記錄黃偉哲上任以來，與市府團隊的許多努力，包括：宣布龍崎月世界為暫定自然地景、2020年房屋稅凍漲調降、Google亞洲首購綠電在台南、東京電力投資台南綠能30億、太陽光電企業聯合投資500億等23項成果。

市長黃偉哲在影片中表示，每一分、每一秒，與市府團隊不敢懈怠，心心念念的都是台南市民的生活與福利，請市民朋友們繼續給市府團隊加油與鼓勵，一起做得更好、過得更好。

在上任後，市長黃偉哲強調，新的市府團隊沒有蜜月期，更不會有磨合期，一定會上緊發條，全力以赴讓市民過得更好。黃偉哲上任後簽署的第1份公文，就是要求經濟部停止展延龍崎掩埋場開發案，全力保護世界級自然景觀，後續更有Google購買綠電、東京電力、太陽光電企業等重大投資案。市長黃偉哲指出，市政是一棒接一棒，他在歷屆市長所打下的穩固基礎下，一定會持續帶領台南，讓城市更宜居，讓市民為台南感到驕傲。

在影片中，黃偉哲誠懇地說出上任後的心情，他說：「從去年12月25日上任到現在，90天很快就過去了，每一分每一秒，我跟我的市府團隊都不敢懈怠，心心念念的都是市民的生活與福利，請市民朋友們繼續給市府團隊加油與鼓勵，台南市政府與您在一起，做得更好，過得更好。」

新聞處指出，隨著社群媒體的崛起，傳遞資訊的方式，從文字、照片的方式，逐漸發展到留言互動、影片、直播等高互動的交流，因此這次市府使用影片方式，透過系統性整理，讓市民朋友知道，黃偉哲與市府團隊，在這90天中，努力推動了許多讓人民有感的政策，這是一個接地氣、做實事的團隊，期盼台南市民能支持市府團隊，一起打拼。

影片一開始，就用「90天可以做什麼」提問，並提到「90天，皮拉提斯完美身形看得見、90天也可以拿台灣護照玩遍歐洲都免簽。」新聞處表示，這部影片長度90秒，並剪成一支30秒精華版，希望以詼諧、幽默的文字，以及鮮明的照片與設計，來包裝較為嚴肅的市政，讓市民有興趣看完整部影片，更對台南市政府政策推動的成果可以一目瞭然。