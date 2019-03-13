黃偉哲：312房衫軍損公物礙公務　藍軍宣戰要提告

▲「為民請命」反遭台南市長黃偉哲指破壞公物、妨礙公務、裝睡叫不醒，台南市議會國民黨團正式宣布向黃偉哲市長宣戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「為民請命」反遭台南市長黃偉哲指破壞公物、妨礙公務、裝睡叫不醒，台南市議會國民黨團3月13日正式宣布向黃偉哲市長宣戰，國民黨團怒問黃偉哲誰裝睡叫不醒？今年房屋稅續漲81％，承諾跳票引爆抗議，市民何錯之有？為何不留一口氣讓鄉親能生活？

藍營說，陳情民眾都被鎖在市府大門外，毀損甚麼公物？洽公市民也從市府後門自由進出，妨礙甚麼公務？黃偉哲若不道歉還鄉親清白，將提告捍衛名譽。

針對黃偉哲市長回應312房衫軍裝睡說，國民黨團書記長蔡育輝、王家貞、尤榮智、李鎮國、方一峰、李中岑、林燕祝、洪玉鳳、林美燕、許至椿和盧崑福議員非常不滿。

國民黨團怒批，房衫軍抗議行動，展現台南鄉親要求黃偉哲市長凍漲今年81％強烈的意志，很遺憾黃偉哲跟暴漲房屋稅的原兇賴清德一樣，視民意如糞土，也如同他自己所說『裝睡的人叫不醒、硬ㄠ的人講不聽』，民意要的是今年的房屋稅81％凍漲，這也是黃偉哲市長自己的競選諾言，結果『當選跳票』推說法令不准，既然如此為何選前不查清楚亂開支票，顯見黃偉哲是不負責任的人。



國民黨團諷刺說，黃偉哲新聞稿指明年房屋稅就會調降。新市長上任每3年不動產評議委員會本來就會調整房屋稅，這是新的房稅徵收標準，不是所謂的凍漲今年81％房屋稅，黃偉哲以為玩文字遊戲可以忽弄選民嗎？

國民黨團難過的表示，黃偉哲直到現在還不明白房衫軍到市府抗議的意義和目的何在？上千名鄉親是要借抗議行動，告訴高高在上的民進黨執政官員，景氣不佳，市民口袋很淺，禁不起重達81％的房屋稅剝削，請黃偉哲留一口氣讓鄉親們能生活，這麼卑微的請求，卻被抹黑為破壞公物、妨礙公務，還說這是少數裝睡覺不醒的民代有政治動機的行為，鄉親直到現在才知黃偉哲市長真的是選前騙票選後跳票。

國民黨團指出，黃偉哲身為一市之長，不但不跟人民站在一起，還違反行政中立，運用市政府資源幫忙輔選，有期約賄選之嫌，又指責國民黨團有政治動機，既然忠言逆耳，黃偉哲裝睡叫不醒，硬ㄠ講不聽，為了捍衛鄉親和黨團權益，國民黨團宣布正式跟黃偉哲市長宣戰，如果黃偉哲不公開道歉，將正式提告！

據了解，黃偉哲市長表示，他的競選承諾是，在合法範圍內，希望能夠達成凍漲的結果，房屋稅是每3年制定一次，在他任期內第一次決定房屋稅，將是2019年所召開的房屋稅會議，也就是未來3年才是由他決定。目前（即過去3年到今年6月30日）的房屋稅，並不是由他決定。市府在本屆市議會2次的臨時會皆有說明，財政部公文很明白回函市府，在3年之間不能召開臨時不動產評價委員會。市府雖早已清楚向各位議員說明，但仍有少數人執意抗爭。正所謂裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽。這些人並非看不懂財政部回函內容，但卻藉勢藉端聚眾抗議，不僅混淆市民的視聽，當中更令人懷疑有選舉的動機，他表示相當遺憾，亦認為這樣的行為不可取。



黃偉哲強調，真理應該是越辯越明，而不是因為有人抗爭，就模糊了真理。換言之，中央針對不動產評價委員會都有清楚的規定，若中央規定可以開，台南市政府二話不說，一定要開。但中央已經規定不能開，實際上就是不行，希望各界都有清楚的認知。